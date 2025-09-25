Головна Світ Політика
Ще одна країна заборонила в'їзд екслідерці Гагаузії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ще одна країна заборонила в’їзд екслідерці Гагаузії
Влах заборонено в'їзд до Польщі
фото: reuters

Канада та Литва вже заборонили Влах в'їзд на свою територію

Польща заборонила проросійській молдовській політикині Ірині Влах в’їзд на свою територію строком на п’ять років. Міністерство закордонних справ країни звинуватило її в допомозі Москві втручатися у парламентські вибори в Молдові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У неділю, 28 вересня, в Молдові відбудуться ключові парламентські вибори, які можуть визначити долю її заявки на вступ до Європейського Союзу. Це відбувається на тлі заяв посадовців про російську кампанію, спрямовану на вплив на голосування та зрив плану щодо євроінтеграції.

«Ірині Влах, молдовській політикині, яка допомагає Російській Федерації втручатися у підготовку до парламентських виборів у Республіці Молдова, буде заборонено в'їзд на територію Республіки Польща», – йдеться у заяві МЗС.

Канада та Литва вже заборонили Влах в'їзд на свою територію.

Нагадаємо, Ірина Влах посіла четверте місце на виборах у Молдові у 2024 році. Слід нагадати, що Влах – це колишня башкан (глава) Гагаузької автономії, найбільш проросійського регіону Молдови. Тоді Ірина Влах закликала виборців у другому турі президентських виборів у Молдові голосувати проти Маїй Санду.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Теги: Польща Молдова

