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Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців
Ірина Влах звернулася до виборців
фото: скріншот з відео

Влах заявила, що Молдова вмирає

Ексбашкан Гагаузії Ірина Влах закликала виборців у другому турі президентських виборів у Молдові голосувати проти Маїй Санду. Про це вона заявила у своєму відеозверненні.

«Національна економіка деградувала, а інвестори почали залишати країну. Були зруйновані система юстиції та підпорядковані державні інститути, порушувалися права людини, політичні опоненти зазнавали переслідувань, а незручні ЗМІ закривали. З 2021 року державний борг зріс із 70 млрд леїв до 110 млрд леїв, і люди з жахом думають, що повертати ці борги доведеться не лише їхнім дітям, а й онукам. Країна вмирає», – висловилася Влах про період президентства Санду.

Ексбашкан Гагаузії закликала виборців голосувати проти Маїй Санду.

Як відомо, Ірина Влах за результатами першого туру фінішувала четвертою, отримавши 5,38% голосів виборців.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Нагадаємо, у період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану. За його словами, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

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Теги: вибори Молдова Майя Санду Гагаузія

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