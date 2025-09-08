Російський дрон на території Польщі. Влада країни оприлюднила нові деталі

Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу

Українська влада попереджала Прикордонну службу Польщі про російський безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Зазначається, що безпілотник, який був знайдений у неділю ввечері, 7 вересня, у селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

«Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею», – повідомила речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка.

Нагадаємо, у Польщі поліція з Бялої Підляски повідомила про виявлення «уламків непізнаного літаючого об'єкта» в районі прикордонного переходу в Тересполі в місті Полатиче в Люблінському воєводстві.

Крім того, у суботу в Майдан-Селці в Люблінському воєводстві також розбився невпізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник для перевезення контрабанди. Прокуратура в Томашуві Любельському розпочала розслідування у цій справі.

До слова, минулого тижня в повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Польські військові заявили, що не збивали їх, оскільки БпЛА нібито не становили небезпеки.