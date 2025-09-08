Головна Техно Девайси
Російський дрон на території Польщі. Влада країни оприлюднила нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський дрон на території Польщі. Влада країни оприлюднила нові деталі
Польські військові відстежували БпЛА перед перетином кордону
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу

Українська влада попереджала Прикордонну службу Польщі про російський безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Зазначається, що безпілотник, який був знайдений у неділю ввечері, 7 вересня, у селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

«Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею», – повідомила речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка.

Нагадаємо, у Польщі поліція з Бялої Підляски повідомила про виявлення «уламків непізнаного літаючого об'єкта» в районі прикордонного переходу в Тересполі в місті Полатиче в Люблінському воєводстві.

Крім того, у суботу в Майдан-Селці в Люблінському воєводстві також розбився невпізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник для перевезення контрабанди. Прокуратура в Томашуві Любельському розпочала розслідування у цій справі.

До слова, минулого тижня в повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Польські військові заявили, що не збивали їх, оскільки БпЛА нібито не становили небезпеки.

Теги: Польща безпілотник

