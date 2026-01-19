Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
фото: Associated Press

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зазначив, що президент США Дональд Трамп підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав загибель тисяч іранців під час антиурядових заворушень, що тривають у країні понад два тижні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У своєму зверненні до нації іранський лідер поклав повну відповідальність за кровопролиття на президента США Дональда Трампа. Хаменеї назвав американського голову «злочинцем», заявивши, що той відкрито підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона. На думку аятоли, економічні протести, які розпочалися через складні умови життя, були перетворені на заздалегідь спланований заколот за фінансової підтримки США та Ізраїлю.

При цьому 86-річний Хаменеї повністю проігнорував звинувачення у жорстокості з боку іранських сил безпеки. Правозахисні групи та очевидці повідомляють про масові розстріли демонстрантів із дахів будівель та використання дронів для переслідування людей. За даними активістів HRANA, кількість загиблих уже перевищила 3000 осіб, а понад 24 тис. протестувальників перебувають під арештом. Свідки подій у Тегерані розповідають про цинічне використання лазерів для прицілювання та вбивства неозброєних людей, серед яких багато молоді.

Дональд Трамп оперативно відреагував на звинувачення з Тегерана, назвавши Хаменеї «хворою людиною», яка знищує власну країну заради збереження контролю. Американський президент підкреслив, що керівництво держави має займатися управлінням, а не масовими вбивствами громадян. Натомість іранська сторона продовжує заперечувати плани щодо масових страт затриманих, хоча прокуратура Тегерана вже передала до суду велику кількість справ, обіцяючи «швидку та стримуючу» відповідь на дії демонстрантів.

Ситуація в Ірані залишається вкрай напруженою: незважаючи на заяви Хаменеї про придушення протестів, у країні продовжують діяти жорсткі обмеження на роботу інтернету. За даними моніторингових організацій, доступ до мережі становить лише близько 2% від звичайного рівня. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив, що будь-яка зовнішня агресія проти верховного лідера буде сприйнята як початок тотальної війни, що фактично ставить регіон на межу масштабного військового конфлікту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп, імовірно, відмовляється від негайних військових дій проти Ірану, попри попередні жорсткі заяви на тлі масових протестів у країні. 

Зазначається, що після обіцянок «дуже рішучих дій» у разі загибелі протестувальників Трамп згодом пом’якшив риторику та подякував Тегерану за відмову від масових страт.

До слова, міністерство закордонних справ РФ назвало погрози Трампа ввести 25% мита проти будь-якої держава, що веде бізнес із Іраном, «категорично неприйнятними» та попередило, що будь-які такі удари матимуть «катастрофічні наслідки» для ситуації на Близькому Сході та глобальної безпеки. 

МЗС Росії також розкритикувало те, що назвало «зухвалими спробами шантажувати іноземних партнерів Ірану шляхом підвищення торговельних тарифів».

Теги: Дональд Трамп Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військова техніка та тисячі додаткових військовослужбовців прибуватимуть на Близький Схід протягом найближчих днів і тижнів
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News
16 сiчня, 03:28
Іранська влада на тлі різкого загострення ситуації закрила повітряний простір для авіації
Іран відкрив повітряний простір
15 сiчня, 08:33
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Білий дім: США покидають 66 міжнародних організацій
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
8 сiчня, 08:33
Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви
Вибухи у Каракасі – відлуння у Москві
3 сiчня, 11:57
Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
3 сiчня, 08:57
Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
Поки Трамп підіграє Путіну, мир неможливий
24 грудня, 2025, 14:50
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17

Політика

WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Бессент: Європейська слабкість вимагає контролю США над Гренландією
Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News
Доки світ переймається Гренландією, Трамп придивляється до нової жертви – NBC News
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua