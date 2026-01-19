Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зазначив, що президент США Дональд Трамп підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав загибель тисяч іранців під час антиурядових заворушень, що тривають у країні понад два тижні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У своєму зверненні до нації іранський лідер поклав повну відповідальність за кровопролиття на президента США Дональда Трампа. Хаменеї назвав американського голову «злочинцем», заявивши, що той відкрито підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона. На думку аятоли, економічні протести, які розпочалися через складні умови життя, були перетворені на заздалегідь спланований заколот за фінансової підтримки США та Ізраїлю.

При цьому 86-річний Хаменеї повністю проігнорував звинувачення у жорстокості з боку іранських сил безпеки. Правозахисні групи та очевидці повідомляють про масові розстріли демонстрантів із дахів будівель та використання дронів для переслідування людей. За даними активістів HRANA, кількість загиблих уже перевищила 3000 осіб, а понад 24 тис. протестувальників перебувають під арештом. Свідки подій у Тегерані розповідають про цинічне використання лазерів для прицілювання та вбивства неозброєних людей, серед яких багато молоді.

Дональд Трамп оперативно відреагував на звинувачення з Тегерана, назвавши Хаменеї «хворою людиною», яка знищує власну країну заради збереження контролю. Американський президент підкреслив, що керівництво держави має займатися управлінням, а не масовими вбивствами громадян. Натомість іранська сторона продовжує заперечувати плани щодо масових страт затриманих, хоча прокуратура Тегерана вже передала до суду велику кількість справ, обіцяючи «швидку та стримуючу» відповідь на дії демонстрантів.

Ситуація в Ірані залишається вкрай напруженою: незважаючи на заяви Хаменеї про придушення протестів, у країні продовжують діяти жорсткі обмеження на роботу інтернету. За даними моніторингових організацій, доступ до мережі становить лише близько 2% від звичайного рівня. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив, що будь-яка зовнішня агресія проти верховного лідера буде сприйнята як початок тотальної війни, що фактично ставить регіон на межу масштабного військового конфлікту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп, імовірно, відмовляється від негайних військових дій проти Ірану, попри попередні жорсткі заяви на тлі масових протестів у країні.

Зазначається, що після обіцянок «дуже рішучих дій» у разі загибелі протестувальників Трамп згодом пом’якшив риторику та подякував Тегерану за відмову від масових страт.

До слова, міністерство закордонних справ РФ назвало погрози Трампа ввести 25% мита проти будь-якої держава, що веде бізнес із Іраном, «категорично неприйнятними» та попередило, що будь-які такі удари матимуть «катастрофічні наслідки» для ситуації на Близькому Сході та глобальної безпеки.

МЗС Росії також розкритикувало те, що назвало «зухвалими спробами шантажувати іноземних партнерів Ірану шляхом підвищення торговельних тарифів».