Президент Фінляндії сумнівається у військовому втручанні США в Гренландію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Александр Стубб поставив під сумнів можливість військового захоплення Гренландії США
фото: Juhani Niiranen / HS

Александр Стубб назвав кризу довкола острова найскладнішою за свій президентський термін

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить високої ймовірності застосування Сполученими Штатами військової сили для захоплення Гренландії, але вважає нинішню кризу довкола острова найсерйознішою за час свого перебування на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його пресконференцію напередодні форуму в Давосі.

Стубб наголосив, що не переконаний у реалістичності сценарію прямого військового втручання США в Гренландію. Водночас він застеріг, що сама ескалація публічної риторики навколо статусу острова вже створює серйозну напругу між союзниками.

Президент Фінляндії додав, що активні публічні суперечки не обов’язково допомагають «приглушити» кризу й можуть, навпаки, ускладнювати дипломатичний пошук виходу.

Він прямо назвав ситуацію довкола Гренландії найскладнішим моментом свого президентського терміну. «Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення» – сказав Стубб, коментуючи позицію Гельсінкі.

Окремо президент Фінляндії торкнувся тарифних погроз Дональда Трампа проти європейських країн. На його думку, Євросоюз має залишатися твердим у своїй позиції та діяти єдиним фронтом. Стубб зазначив, що у ЄС є низка інструментів, які можуть змусити Вашингтон переглянути або скасувати мита, однак не розкрив конкретні механізми. Він підкреслив, що слабкість або розкол у позиції ЄС лише посилить тиск з боку США, тоді як консолідована відповідь може дати результат.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт товарів із восьми європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Трамп стверджував, що США протягом багатьох років «субсидували» Данію та інші країни ЄС, але Данія нібито не змогла належно забезпечити безпеку Гренландії від «російської загрози».

Теги: США Дональд Трамп Фінляндія Гренландія

