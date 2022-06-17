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    Політика

    Японська авіакомпанія забере Z із логотипу через війну в Україні

    Чотири літаки перефарбують - Японська авіакомпанія забере Z із логотипу через війну в Україні
    Чотири літаки перефарбують
    фото з відкритих джерел

    Японська авіакомпанія забере Z із логотипу через війну в Україні

    Японська авіакомпанія відмовиться від використання логотипу з літерою «Z». Рішення ухвалили через війну, яку Росія почала проти України. Відповідне рішення повідомляє Mainichi Shinbun із посиланням на керівництво компанії. Тобто фюзеляж буде без логотипу.

    «Японський авіаперевізник Zipair Tokyo вирішив прибрати логотип з літерою «Z» з фюзеляжу своїх літаків та повністю відмовитися від його використання», – повідомили в компанії.

    Там також пояснили, що:

    • на логотип почали скаржитися користувачі в соцмережах, які стверджували, що той може бути «неправильно зрозумілий» у контексті того, що «Z» стало символом вторгнення Росії в Україну;
    • наразі логотип на хвості літаків тимчасово перекриють наклейкою, аби заховати літеру «Z».

    Натомість авіакомпанія вирішила зовсім замінити його – замість слів згодом на літаках будуть три лінії чорного, білого і зеленого кольорів.

    Чотири літаки компанія перефарбує до весни 2023 року. Це зроблять відповідно до повномасштабного технічного обслуговування літаків.

    Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила літеру «Z», «V». Зокрема за заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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    Теги: росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Японська авіакомпанія забере Z із логотипу через війну в Україні