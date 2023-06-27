Польща побудує центр обслуговування танків Abrams у Познані

Польський та американський концерни підписали угоду про співпрацю

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та американський General Dynamics підписали угоду про співпрацю, в межах якої у Познані відкриється центр обслуговування танків Abrams. Центр відкриється на базі Motoryzacyjne. Про це йдеться в заяві PGZ.

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«У довгостроковій перспективі потенціал центру буде також доступний для американських військових підрозділів, дислокованих у Польщі та інших європейських країнах», – йдеться в повідомленні.

Минулого року Польща уклала контракт на постачання 250 танків Abrams M1A2 SEPv3 із супутнім обладнанням, логістикою та навчальним пакетом. Перші танки Abrams M1A2 SEPv3 мають прибути до кінця 2024 року, а вся техніка надійде до кінця 2026-го.

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Нагадаємо, повільні темпи українського контрнаступу пояснюються тим, що російські загарбники дійсно добре підготувалися до оборони, тому український контрнаступ рухається повільнішими темпами, ніж хотілося. Росіяни заздалегідь знали, що українська армія спробує звільнити свою територію, а тому ґрунтовно готувалися саме до оборони.

До слова, Сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил посприяти укріпленню протиповітряної оборони України, зокрема системами протиракетної оборони «Залізний купол». Кожна батарея «Залізний купол» може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів, зазначили американські законодавці.