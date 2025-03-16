Території в обмін на гарантії безпеки для України. Радник Трампа зробив заяву

«Врегулювання конфлікту може включати певні територіальні поступки з боку Києва», – сказав Майк Волтц

Адміністрація президента США вважає, що перспектива членства України в НАТО залишається «неймовірно малоймовірною». Цю позицію підтримують не лише США, а й інші країни-члени альянсу. Як інформує «Главком», про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц в інтерв’ю на телеканалі ABC News.

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.

«Врегулювання конфлікту може включати певні територіальні поступки з боку Києва в обмін на міжнародні гарантії безпеки», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.