«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами

Глава данського Міноборони: «Вже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів»

Данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, коментуючи останню провокацію, заявив, що це гібридна атака з використанням різних типів дронів, За його словами, йдеться про дії, що становлять загрозу для безпеки Данії. Він зазначив, що хоча відповідальних за запуск апаратів ще не знайшли, «безперечно, це не виглядає, як якийсь збіг – це виглядає як систематичні дії».

Чиновник додав, що данська розвідка ретельно стежить за подіями. «Вже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. Данія має бути ще більш готова протидіяти таким інцидентам у майбутньому – зокрема, на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах», – каже він.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор також акцентував на тому, що подіям у Данії передувала низка тривожних інцидентів в інших країнах Європи. «Мета таких гібридних атак – посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Поліція повідомила журналістам, що було помічено більше одного дрона, при цьому влада не змогла уточнити, скільки саме безпілотників було над аеропортом

Раніше аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі.

До слова, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта.