Данія відмовилась використовувати 4 статтю НАТО та закликала вчитися в України збивати дрони

МЗС Данії: Те, що ми переживаємо в Данії, є сигналом тривоги

Країни ЄС обговорили будівництво «стіни з дронів» у відповідь на «провокації»

Країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekstra Bladet.

Андрюс Кубілюс заявив про перехід ЄС від обговорень до «конкретних дій».

«Ми вирішили перейти від обговорень до конкретних дій. Ми надамо пріоритет стіні з дронів із системою виявлення дронів», – сказав він.

На тлі активності безпілотників у Данії, Швеція запропонувала Копенгагену свою військову систему боротьби з дронами. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пояснив, що допомога необхідна для забезпечення безпеки саміту ЄС, який має відбутися наступної середи в Копенгагені.

Після конфіденційної зустрічі комітету із зовнішньої політики, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен виключив можливість задіяння Статті 4 НАТО у відповідь на інциденти з дронами.

«Статтю 4 було задіяно дев’ять разів загалом... Але ми не плануємо цього робити. На подіях у Данії пильно стежать, тому нам не потрібно проводити спеціальну зустріч, щоб забезпечити цю увагу», – заявив він.

Водночас, Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що Європа повинна використати досвід України у сфері боротьби з дронами.

«Те, що ми переживаємо в Данії, є сигналом тривоги з точки зору розуміння того, що ми повинні впроваджувати інновації. Україна розвинула певні компетенції та інноваційну силу, які Європа повинна перейняти», – зазначив голова МЗС Данії.

Як відомо, російський десантний корабель «Олександр Шабалін» кілька днів перебував у данських водах поблизу острова Лангеланд з вимкненою системою автоматичного стеження (AIS). Це сталося у той самий час, коли критична інфраструктура Данії зазнавала ударів безпілотників, що спричинило закриття повітряного простору над Копенгагеном і створило «хаос дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekstra Bladet.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Поліція повідомила журналістам, що було помічено більше одного дрона, при цьому влада не змогла уточнити, скільки саме безпілотників було над аеропортом

Раніше аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі.

До слова, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта.