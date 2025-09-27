Головна Світ Політика
НАТО посилює місію в Балтійському морі після інцидентів з дронами – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
НАТО посилює місію в Балтійському морі після інцидентів з дронами – Reuters
НАТО має намір посилити увагу і контроль у Балтійському морі, залучивши нові багатофункціональні засоби
фото з відкритих джерел

Нові сили посилять місію НАТО під назвою «Балтійська варта», яку було розпочато ще в січні 

Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

НАТО має намір посилити увагу і контроль у регіоні, залучивши нові багатофункціональні засоби. Додаткові ресурси включатимуть:

  • Платформи для розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR);
  • Щонайменше один зенітний фрегат.

Представник Альянсу не уточнив, які саме країни надають це додаткове обладнання.

Нові сили посилять місію НАТО під назвою «Балтійська варта», яку було розпочато ще в січні. Створення цієї місії було викликане серією інцидентів, пов'язаних із пошкодженнями критичної підводної інфраструктури, зокрема кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів на дні Балтійського моря.

Для захисту цієї інфраструктури країни-члени НАТО вже направили в регіон фрегати, патрульні літаки та морські дрони.

Як повідомлялося, Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО. Кремль збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом. 

Європа бореться з дронами у прикордонних районах та біля інфраструктури. Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.

У ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. 

