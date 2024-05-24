Швеція закупила для ЗСУ покращені бойові машини піхоти

Нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії

Торік Стокгольм вже передав Києву 50 машин

Швеція готується поставити Україні більше CV90 у новітній версії, а також поповнити власні запаси свого парку БМП на заміну тим машинам, які вже передали на потреби ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні компанії BAE Systems, яка виготовляє БМП.

«Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом і здатністю до ураження», – заявив виконавчий директор компанії BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

У компанії наголосили, що таким чином новий контракт поповнить власні запаси БМП Швеції, які вона раніше подарувала Україні. Торік Стокгольм передав Києву 50 таких машин.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден оцінив ситуацію на фронті в Україні. Він зазначив, що з початку свого наступу армія РФ не окупувала багато українських територій. За його словами, відбуваються лише невеликі просування, а лінія фронту зміщується «то туди, то сюди», а загалом, ситуація дуже складна.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два.