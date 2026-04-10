Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню

Чен Лі-вун заявила про готовність налагоджувати тісніші зв’язки з Китаєм
фото: Xinhua

Лідерка «Гоміньдану» заявила, що у разі повернення до влади відновить відносини з Пекіном

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FT.

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.

Сі Цзіньпін заявив, що, що на основі «протидії незалежності Тайваню» Пекін «буде співпрацювати з усіма політичними партіями, групами та людьми з усіх верств суспільства на Тайвані... щоб міцно тримати майбутнє відносин через протоку в руках самого китайського народу».

Чен заявила, що сторони «спільно розпочнуть проєкт відродження китайської цивілізації». «Хоча народи по обидва боки Тайванської протоки живуть за різними системами, ми будемо поважати один одного і рухатися назустріч один одному», – додала вона.

Під час свого шестиденного візиту до Китаю Чен також відвідала Шанхай і Нанкін, де в мавзолеї засновника Гоміньдану Сунь Ятсена закликала обидві сторони протоки уникати збройного конфлікту.

«Нещастя Китаю ніколи не походили виключно від зовнішніх імперіалістичних сил, а значною мірою – від внутрішніх суперечностей і розбіжностей, що призводили до взаємного руйнування», – казала лідерка найбільшої опозиційної партії Тайваню.

Чен висловила готовність налагоджувати тісніші зв’язки з Китаєм. «Гоміньдан» програла три президентські вибори поспіль правлячій Демократичній прогресивній партії, яка відмовилася підтримати концепцію Пекіна про єдину китайську націю.

Пекін припинив дипломатичні відносини з Тайбеєм у 2016 році після того, як тодішня президентка Тайваню Цай Інь-вень відмовилася підтримати ідею єдиної китайської нації. Чен заявила, що якщо її партія повернеться до влади у 2028 році, вона відновить відносини з Пекіном.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

Читайте також

Трамп здає світ Китаю
Трамп здає світ Китаю
2 квiтня, 10:55
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
13 березня, 09:37
Росія потрапила в залежність від Китаю за оптоволоконним напрямком
РФ залишилась без ключового виробництва: деталі
11 березня, 18:46
Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення
Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення
16 березня, 05:37
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
15 березня, 17:53
Президент США сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Трамп остаточно відклав візит до Китаю через війну на Близькому Сході
17 березня, 20:37
Пекін є другим найбільшим експортером добрив у світі та входить до числа ключових постачальників авіаційного палива
Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході
20 березня, 19:43
За даними журналістів, китайські чиновники здебільшого співпрацювали із посередниками, намагаючись використати свій вплив для досягнення угоди
Хто переконав Іран погодитися на перемир’я зі США: ЗМІ повідомили деталі
8 квiтня, 06:53
Знахідку оперативно передали військовим на базу Матарам
Індонезійський рибалка виловив китайський розвідувальний дрон: подробиці
8 квiтня, 08:12

Політика

Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
Зеленський пояснив, як важливо Україні мати американську воєнну базу на своїй території
Зеленський пояснив, як важливо Україні мати американську воєнну базу на своїй території
Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню
Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню
Український дипломат пояснив, чому не вдається закрити Балтійське море від російського тіньового флоту
Український дипломат пояснив, чому не вдається закрити Балтійське море від російського тіньового флоту
«Сирія дуже поважає Україну». Президент розказав про свій сенсаційний візит до Дамаска
«Сирія дуже поважає Україну». Президент розказав про свій сенсаційний візит до Дамаска
«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога
«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
