Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню

Лідерка «Гоміньдану» заявила, що у разі повернення до влади відновить відносини з Пекіном

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FT.

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.

Сі Цзіньпін заявив, що, що на основі «протидії незалежності Тайваню» Пекін «буде співпрацювати з усіма політичними партіями, групами та людьми з усіх верств суспільства на Тайвані... щоб міцно тримати майбутнє відносин через протоку в руках самого китайського народу».

Чен заявила, що сторони «спільно розпочнуть проєкт відродження китайської цивілізації». «Хоча народи по обидва боки Тайванської протоки живуть за різними системами, ми будемо поважати один одного і рухатися назустріч один одному», – додала вона.

Під час свого шестиденного візиту до Китаю Чен також відвідала Шанхай і Нанкін, де в мавзолеї засновника Гоміньдану Сунь Ятсена закликала обидві сторони протоки уникати збройного конфлікту.

«Нещастя Китаю ніколи не походили виключно від зовнішніх імперіалістичних сил, а значною мірою – від внутрішніх суперечностей і розбіжностей, що призводили до взаємного руйнування», – казала лідерка найбільшої опозиційної партії Тайваню.

Чен висловила готовність налагоджувати тісніші зв’язки з Китаєм. «Гоміньдан» програла три президентські вибори поспіль правлячій Демократичній прогресивній партії, яка відмовилася підтримати концепцію Пекіна про єдину китайську націю.

Пекін припинив дипломатичні відносини з Тайбеєм у 2016 році після того, як тодішня президентка Тайваню Цай Інь-вень відмовилася підтримати ідею єдиної китайської нації. Чен заявила, що якщо її партія повернеться до влади у 2028 році, вона відновить відносини з Пекіном.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.