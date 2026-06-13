Розділення оборони – це вже не лише страх Європи, це політика Трампа

США не лише відходять від Європи, а й позбавляють союзників можливості захищатися

Рішення Пентагону не продавати Німеччині далекобійні ракети «Томагавк» вказує на те, що Вашингтон побоюється реакції Росії, яка може розцінити такий потенціал у руках Європи як небезпечну ескалацію. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Цей крок став продовженням тривалого процесу роз'єднання з боку США, який включає виведення 5 тис. військовослужбовців з Німеччини, призупинення розгортання американського ракетного батальйону та значне скорочення внеску США у вигляді бомбардувальників, винищувачів, есмінців та підводних човнів, необхідних для оборони НАТО.

Пентагон пояснює це відновленням балансу внесків в оборону, проте насправді США позбавляють європейських союзників можливості самостійно озброїтися через страх перед Москвою. Це свідчить про те, що Вашингтон активно намагається відокремити власну безпеку від безпеки Європи. На відміну від криз роз'єднання у 1950-х та 1970-х роках, які були спровоковані діями Радянського Союзу (розгортанням ракет SS-20), сьогоднішній відступ є свідомою політикою самих США, на які побоювання Росії впливають більше, ніж вимоги НАТО щодо стримування.

Ця ситуація демонструє глибоку іронію на тлі заяв адміністрації Трампа про те, що союзники недостатньо підтримали США та Ізраїль у війні проти Ірану. Державний секретар США Марко Рубіо стверджував, що НАТО перетворилося на «вулицю з одностороннім рухом», де Сполучені Штати лише захищають Європу без взаємності. Проте, коли європейські країни намагаються захистити себе і просять купити американське обладнання, Вашингтон відповідає відмовою.

Відповідно до класичної теорії альянсів, Трамп та його помічники скаржаться на покинутість з боку Європи, тоді як європейці тепер бояться покинутості з боку США. Обидві сторони реагують на це подальшим роз'єднанням. Оскільки США відступають, Європа змушена збільшувати витрати на оборону та створювати власні суверенні засоби далекого удару (зокрема зі звичайним та ядерним потенціалом).

Оскільки США не матимуть права голосу щодо використання цих суверенних систем, Вашингтон матиме ще більший стимул відокремитися від Європи, щоб уникнути війни з Росією. Це означає кінець інтегрованої системи стримування, яка підтримувала мир протягом останніх 80 років, адже Вашингтон більше не розглядатиме кризу у Варшаві чи Таллінні як загрозу для самих США.

Нагадаємо, європейські країни готуються до радикального урізання військових ресурсів, які США планували виділити для порятунку континенту у разі війни чи кризи.

Протягом останніх кількох тижнів на зустрічах у політичній та військовій штаб-квартирах НАТО американська сторона представила плани щодо значного скорочення свого внеску до моделі сил альянсу, яка регламентує перекидання персоналу та обладнання з-за меж Європи в разі потреби. Очікується, що ці зміни відбудуться найближчим часом, а європейські союзники отримають спорядження, яке вони просто не зможуть замінити самостійно.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що США передали союзникам по НАТО закритий перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Документ передбачає зменшення кількості літаків-заправників KC-135, винищувачів F-16 та F-15E, морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon, а також скорочення частини безпілотних і морських компонентів Альянсу. За даними видання, питання компенсації цих скорочень союзники планують обговорити під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.