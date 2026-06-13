Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
Україна хоче зібрати кошти до саміту НАТО в Анкарі, щоб Росія не встигла повернути собі ініціативу
фото з відкритих джерел

18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» буде озвучено прохання щодо додаткових грошей

Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Офіційно цей запит планують оголосити 18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці вже порушували це питання на переговорах із представниками Німеччини, Канади, Швеції та Норвегії. Українська сторона пропонуватиме кожному з союзників виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безпосередньої допомоги або кредиту. Очікується, що підтримка України також перетвориться на ключову тему липневого саміту лідерів НАТО в Анкарі, на полях якого буде присутній президент Володимир Зеленський.

Наразі оборонний бюджет України на цей рік становить ₴4,4 трлд (€85 млрд), і нові $20 мільярдів доларів стануть додатком до цієї суми. На оборону країна вже витрачає близько 40% свого ВВП, що є світовим рекордом. Партнери вже взяли зобов'язання надати Києву $38 млрд військової допомоги на поточний рік, а додаткові кошти дозволять наблизитися до цільової позначки у $60 млрд двосторонньої допомоги, яку раніше визначив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Головна мета полягає в нарощуванні багаторівневих ударів углиб РФ, де українські ракети та дрони малої, середньої та великої дальності вже успішно паралізують логістику, створюють дефіцит палива і знищують нафтопереробні заводи, заводи та порти. Президент Володимир Зеленський підтвердив у соцмережах, що вітчизняні безпілотні системи ефективно працюють як на лінії фронту, так і на сотні кілометрів у тилу ворога. Представник Міноборони також відзначив особливу роль Німеччини, Нідерландів та Норвегії, чия підтримка допомогла змінити динаміку бойових дій і змусила Володимира Путіна вимагати зміцнення російської ППО.

Українське командування наголошує на терміновості надання коштів, оскільки вікно можливостей закривається через високу здатність Росії швидко адаптуватися та впроваджувати інновації. За словами посадовця, якщо окупанти встигнуть перерозподілити сили або створять власні дрони середньої ланки, це призведе до катастрофічних наслідків і втрати шансу завершити війну шляхом реальних переговорів.

Як відомо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

До слова, у Росії було скасовано традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року. 

Теги: росія війна гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рядовий Євген Дашипілов був ліквідований захисниками України 10 лютого 2023 року
Більше трьох років вважався зниклим безвісти. ЗСУ на фронті ліквідували титулованого борця
9 червня, 17:56
Рубіо оцінив шанси на мирну угоду між Україною та Росією
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
3 червня, 20:14
Світлана та Віталій Білоножко
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
26 травня, 12:00
Посол Російської Федерації в Кишиневі Олег Озеров
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
25 травня, 20:48
Джулі Девіс здійснила інспекцію постраждалих районів Києва
Посольство США відреагувало на російські удари по Києву
25 травня, 20:11
Пошкоджений житловий будинок у Зеленограді, Росія, після удару безпілотника
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
24 травня, 17:15
Російські групи не змогли закріпитися у Куп’янську
Сили оборони утримали Куп’янськ попри нові штурми РФ
20 травня, 16:47
Новий очільник Угорщини підтримав суверенітет України
Прем'єр Угорщини підтримав право України на захист та розкритикував Будапештський меморандум
20 травня, 14:47
Українська керована авіаційна бомба
Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків
19 травня, 10:32

Політика

Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю
Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО
Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО
Чи може Трамп укласти вигідну угоду з Іраном? Аналіз CNN
Чи може Трамп укласти вигідну угоду з Іраном? Аналіз CNN
Канада та Франція поглиблюють оборонну співпрацю на тлі торгової нестабільності з США
Канада та Франція поглиблюють оборонну співпрацю на тлі торгової нестабільності з США
Голова МЗС Ірану розповів, як може пройти підписання угоди зі США
Голова МЗС Ірану розповів, як може пройти підписання угоди зі США

Новини

У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16
В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua