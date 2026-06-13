Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію

Україна хоче зібрати кошти до саміту НАТО в Анкарі, щоб Росія не встигла повернути собі ініціативу

18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» буде озвучено прохання щодо додаткових грошей

Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Офіційно цей запит планують оголосити 18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці вже порушували це питання на переговорах із представниками Німеччини, Канади, Швеції та Норвегії. Українська сторона пропонуватиме кожному з союзників виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді безпосередньої допомоги або кредиту. Очікується, що підтримка України також перетвориться на ключову тему липневого саміту лідерів НАТО в Анкарі, на полях якого буде присутній президент Володимир Зеленський.

Наразі оборонний бюджет України на цей рік становить ₴4,4 трлд (€85 млрд), і нові $20 мільярдів доларів стануть додатком до цієї суми. На оборону країна вже витрачає близько 40% свого ВВП, що є світовим рекордом. Партнери вже взяли зобов'язання надати Києву $38 млрд військової допомоги на поточний рік, а додаткові кошти дозволять наблизитися до цільової позначки у $60 млрд двосторонньої допомоги, яку раніше визначив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Головна мета полягає в нарощуванні багаторівневих ударів углиб РФ, де українські ракети та дрони малої, середньої та великої дальності вже успішно паралізують логістику, створюють дефіцит палива і знищують нафтопереробні заводи, заводи та порти. Президент Володимир Зеленський підтвердив у соцмережах, що вітчизняні безпілотні системи ефективно працюють як на лінії фронту, так і на сотні кілометрів у тилу ворога. Представник Міноборони також відзначив особливу роль Німеччини, Нідерландів та Норвегії, чия підтримка допомогла змінити динаміку бойових дій і змусила Володимира Путіна вимагати зміцнення російської ППО.

Українське командування наголошує на терміновості надання коштів, оскільки вікно можливостей закривається через високу здатність Росії швидко адаптуватися та впроваджувати інновації. За словами посадовця, якщо окупанти встигнуть перерозподілити сили або створять власні дрони середньої ланки, це призведе до катастрофічних наслідків і втрати шансу завершити війну шляхом реальних переговорів.

Як відомо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

До слова, у Росії було скасовано традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року.