Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю

Франція виступає головним прихильником жорстких заходів проти Китаю через дефіцит торгівлі ЄС із цією країною

Президент Франції Еммануель Макрон прагне об'єднати зусилля країн «Великої сімки» для розв'язання проблеми субсидованого експорту з Китаю, який дестабілізує світові ринки. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Проте ще до початку зустрічі лідерів в Евіані стало зрозуміло, що досягти конкретних дій не вдасться. Дискусія щодо глобальних дисбалансів у перший день саміту навряд чи принесе результати через скептичне ставлення Пекіна та розбіжності між США і Європою щодо методів обмеження китайського торговельного профіциту, який сягає $1,2 трлн.

Анонсований Макроном «Світовий саміт конвергенції заради зростання» пройшов у форматі відеоконференції, до якої долучилася лише меншість лідерів G7, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Китай на переговорах представив віцепрем'єр Чжан Гоцін, який не має прямого стосунку до торговельної політики. Під час дзвінка він обмежився стандартними заявами про переваги «справжнього мультилатералізму», закликав до інклюзивного зростання і глобального управління, повністю уникнувши теми макроекономічних дисбалансів, які Захід звинувачує у скороченні власного виробництва та робочих місць.

Попри те, що єдиним підсумком розмови стала згода продовжити дискусію на рівні G20 та МВФ, Єлисейський палац поспішив назвати сам факт проведення цього дзвінка успіхом саміту. Експерти ж зазначають, що Китай не зацікавлений у діалозі з G7 і не змінюватиме свою економічну модель заради Франції, а зниження рівня представництва до віцепрем'єра демонструє небажання Пекіна сприймати ці розмови серйозно.

Як ініціатор дискусії, Франція намагалася уникати публічних звинувачень на адресу Китаю, зміщуючи акцент на загальні макроекономічні дисбаланси. Париж зазначав, що США також мають зменшити свій бюджетний дефіцит, а ЄС – стимулювати інвестиції. Водночас, саме Франція виступає головним прихильником жорстких заходів проти Китаю через дефіцит торгівлі ЄС із цією країною, який минулого року становив €360 млрд і продовжив зростати у першому кварталі 2026 року. Цього тижня під час візиту до Ам’єна Макрон закликав запровадити мита та європейські преференції для захисту від китайської конкуренції, назвавши це «справедливим захистом», а не протекціонізмом.

До більш жорсткої позиції щодо Пекіна тепер схиляється навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який раніше обережно ставився до протистояння з Китаєм через ризики для німецького експорту. Європейська комісія в особі єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича також пообіцяла вжити заходів для ліквідації нестійкого торговельного дефіциту. Цю тему лідери ЄС планують обговорити в Брюсселі у четвер одразу після завершення саміту G7.

Попри спільну тривогу в Європі, ознак координації дій між ЄС та США наразі немає через тривалу трансатлантичну торговельну напруженість. Зокрема, торговий представник США Джеймісон Грір дав зрозуміти, що Вашингтон самостійно впроваджує заходи проти Китаю і не збирається уповільнювати власну роботу в очікуванні узгодження спільної політики з європейськими партнерами.

Як відомо, Іспанія відкликала свою підтримку французької ініціативи, яка передбачала радикальне посилення торговельного захисту Європейського Союзу від економічної експансії Китаю.

Іспанський міністр економіки та торгівлі Карлос Куерпо заявив, що на поточному етапі Мадрид не надавав жодної політичної підтримки відповідному неофіційному документу.

Раніше повідомлялося, що Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва подали до Європейської комісії спільний неофіційний документ із закликом активніше впроваджувати тарифи та інші обмежувальні заходи для протидії недобросовісній конкуренції. Як повідомляє Politico, підписанти, серед яких відсутня лише одна велика економіка ЄС – Німеччина, пропонують частіше розпочинати розслідування щодо збоїв у торгівлі, розширити штат слідчих підрозділів і рішучіше оскаржувати порушення правил у Світовій організації торгівлі.