Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індонезійський рибалка виловив китайський розвідувальний дрон: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Знахідку оперативно передали військовим на базу Матарам
фото: Військово-морська база Матарам

В індонезійських водах виловили китайський підводний дрон-розвідник

В Індійському океані, у стратегічно важливій протоці Ломбок, індонезійський рибалка виявив автономний підводний апарат. Дослідження показало, що дрон належить китайській корпорації CSIC і використовувався для збору розвідувальних даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Republika.

За інформацією видання, апарат був перехоплений у протоці Ломбок – одному з найглибших та найважливіших морських шляхів між Тихим та Індійським океанами. Через цю протоку проходять найбільші судна світу: супертанкери, вуглевози та рудовози. Глибина та стратегічне розташування роблять цей район критично важливим для навігації підводних човнів.

Знахідку оперативно передали військовим на базу Матарам. Експерти встановили, що апарат не несе озброєння, проте оснащений складним обладнанням для океанографічних та гідроакустичних досліджень.

Аналітики припускають, що дрон займався картографуванням морського дна та моніторингом трафіку. Хоча Пекін офіційно заявляє про цивільний характер таких місій (пошук копалин, вивчення клімату), військові експерти наголошують:

  • Дані про рельєф дна необхідні для прихованого пересування субмарин.
  • Показники солоності та температури води критичні для роботи гідролокаторів.

«Главком» писав, що Китай, який є найбільшим торговельним партнером Тегерана, намагався переконати Іран досягти угоди зі Сполученими Штатами. Для цього Пекін підтримував контакти через посередників. 

Китайські чиновники підтримували зв'язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню в міру розвитку переговорів. Пекін здебільшого співпрацював із посередниками, включно з Пакистаном, Туреччиною та Єгиптом, намагаючись використати свій вплив.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Читайте також:

Теги: Індонезія дрон Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ризик удару «Шахеда» змусив Укрзалізницю змінити правила безпеки
Що буває, якщо пасажирів не евакуювати з поїздів під час тривог? Лещенко показав відео
2 квiтня, 11:12
Пасажири потяга чекають на закінчення повітряної тривоги
«Пролетів нас, слава Богу»: пасажири поїзда перечікували атаку «шахедів» між вагонами (відео)
2 квiтня, 10:51
CNN: Китай таємно розширює ядерну інфраструктуру
CNN: Китай таємно розширює ядерну інфраструктуру
2 квiтня, 05:54
Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн
Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії – Сибіга
31 березня, 20:53
Естонія вночі оголошувала повітряну тривогу
Невідомі дрони залетіли в повітряний простір Естонії: подробиці
31 березня, 11:07
Олександр Яковенко запросив главу компанії особисто подивитися, як виготовляють дрони в Україні
«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall
30 березня, 17:51
Польща розробила власний дрон-камікадзе
Польща створила власний аналог «шахеда»
19 березня, 14:45
План передбачає масове придбання дронів для розвідки та ударних операцій
Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo
15 березня, 07:29
Світ вступив у нову епоху геополітичної нестабільності
Іран може стати тригером великої війни. І ось чому… Авторська стаття
10 березня, 15:00

Політика

«Важливий день для світового миру». Трамп зробив заяву про Ормузьку протоку
Угорщина та РФ уклали 12‑пунктний план зближення: Politico розкрив його зміст
Хто переконав Іран погодитися на перемир’я зі США: ЗМІ повідомили деталі
Венс доєднався до переговорів з Іраном у критичний момент – АР
Міноборони Німеччини визнало проблему з новим законом про військову службу
Новини

Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця (відео)
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua