Індонезійський рибалка виловив китайський розвідувальний дрон: подробиці

В індонезійських водах виловили китайський підводний дрон-розвідник

В Індійському океані, у стратегічно важливій протоці Ломбок, індонезійський рибалка виявив автономний підводний апарат. Дослідження показало, що дрон належить китайській корпорації CSIC і використовувався для збору розвідувальних даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Republika.

За інформацією видання, апарат був перехоплений у протоці Ломбок – одному з найглибших та найважливіших морських шляхів між Тихим та Індійським океанами. Через цю протоку проходять найбільші судна світу: супертанкери, вуглевози та рудовози. Глибина та стратегічне розташування роблять цей район критично важливим для навігації підводних човнів.

Знахідку оперативно передали військовим на базу Матарам. Експерти встановили, що апарат не несе озброєння, проте оснащений складним обладнанням для океанографічних та гідроакустичних досліджень.

Аналітики припускають, що дрон займався картографуванням морського дна та моніторингом трафіку. Хоча Пекін офіційно заявляє про цивільний характер таких місій (пошук копалин, вивчення клімату), військові експерти наголошують:

Дані про рельєф дна необхідні для прихованого пересування субмарин.

Показники солоності та температури води критичні для роботи гідролокаторів.

