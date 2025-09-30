Сибіга провів переговори з очільниками МЗС Польщі, Литви та Вірменії

Сибіга запросив главу МЗС Вірменії до Києва

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністрами закордонних справ Литви, Польщі та Вірменії. Про це пише «Главком» з посиланням на МЗС.

З очільниками польського та литовського МЗС зустріч була проведена форматі Люблінського трикутника.

«Ми обмінялися думками щодо останніх геополітичних подій та безпекових викликів. Ми поділяємо спільне бачення: Європа повинна побудувати новий сучасний щит протиповітряної оборони, і Україна повинна бути його невід'ємною частиною і одним з ключових контрибуторів.

Разом з моїми польським та литовським колегами ми домовилися про наступні кроки для подальшої розбудови формату Люблінського трикутника, зокрема, з метою демократизації Білорусі через громадську та експертну дипломатію, освітні та культурні програми», – йдеться у повідомленні.

фото: МЗС України

З міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном вони обговорили двосторонній порядок денний, ситуацію на Південному Кавказі та останні геополітичні події.

«Ми домовилися про подальший розвиток наших двосторонніх відносин та обговорили, що ми можемо зробити разом для наближення всебічного, справедливого та тривалого миру в Європі. Я запросив міністра Мірзояна відвідати Київ», – додали у відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час візиту до Києва вручив своєму українському колезі Андрію Сибізі символічний подарунок — мапу України, повністю зафарбовану у жовтий колір без позначення окупованих територій.