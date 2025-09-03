Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
Очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом
фото: російські ЗМІ

Російський диктатор готовий зустрітися з президентом України в Москві

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нібито ніколи не відкидав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, він готовий провести зустріч, якщо український лідер приїде в Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зеленським. Російський диктатор каже, що проведе переговори, якщо український лідер приїде в Росію.

Водночас очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом. Він заявив, що Росія «ніколи не буде безвольно дивитися на те, що відбувається поруч». Російський диктатор додав, що РФ завжди була проти членства України в НАТО, однак не ЄС.

Варто зазначити, що уночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру України, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор. 

Коментуючи питання територій, Путін заявив, що Україні «потрібен референдум», що своєю чергою «вимагає скасування воєнного стану, а отже, виборів».

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
20 серпня, 14:28
15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
14 серпня, 18:53
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
19 серпня, 00:37
Головні новини ночі проти 19 серпня
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
19 серпня, 05:51
Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
18 серпня, 18:52
Трамп після переговорів з лідерами ЄС та Зеленським дзвонив Путіну
Віцепрезидент США пояснив, чому європейські лідери відмовляли Трампа дзвонити Путіну
21 серпня, 03:18
Ларс Клінгбайль: «Я шукаю шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі»
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
25 серпня, 09:15
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Війна проти Росії отримала офіційну назву
30 серпня, 00:57

Політика

Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю
Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
33K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
12K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8639
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
7895
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua