Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським

Російський диктатор готовий зустрітися з президентом України в Москві

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нібито ніколи не відкидав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, він готовий провести зустріч, якщо український лідер приїде в Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зеленським. Російський диктатор каже, що проведе переговори, якщо український лідер приїде в Росію.

Водночас очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом. Він заявив, що Росія «ніколи не буде безвольно дивитися на те, що відбувається поруч». Російський диктатор додав, що РФ завжди була проти членства України в НАТО, однак не ЄС.

Варто зазначити, що уночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру України, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор.

Коментуючи питання територій, Путін заявив, що Україні «потрібен референдум», що своєю чергою «вимагає скасування воєнного стану, а отже, виборів».

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.