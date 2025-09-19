Сибіга отримав символічний подарунок від глави МЗС Литви (фото)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час візиту до Києва вручив своєму українському колезі Андрію Сибізі символічний подарунок — мапу України, повністю зафарбовану у жовтий колір без позначення окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Це відбулося під час спільного брифінгу. Завершуючи свій виступ, литовський міністр передав Сибізі карту, на якій у жовтому кольорі зображена вся територія України з площею 603 628 кв. км.

Довкола мапи розміщені написи на підтримку України.

Раніше Андрій Сибіга отримав від гендиректора турецької компанії Baykar Makina Халюка Байрактара подарунок – модель реактивного надзвукового БпЛА Kizilelma з українською символікою.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів української та американської делегацій у Джидді, Саудівській Аравії, подарував главі Держдепартаменту США Марко Рубіо ікону Богородиці.