Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров

За словами глави російського МЗС, Москва начебто готова до миру, якщо її «законні інтереси будуть забезпечені»

Російська Федерація нібито готова піти на компроміси для завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами російського чиновника, РФ начебто готова до миру, якщо її «законні інтереси будуть забезпечені». «Ми ж розуміємо – і президент Путін неодноразово це говорив – все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості – це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси «російських людей в Україні» буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості», – каже він.

Лавров стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розуміє проблеми, пов'язані з НАТО. Крім того, він згадав про так звані референдуми на окупованих територіях, які, за його словами, «ігнорувати не можна».

«І в будь-якій домовленості треба обов'язково результати цих «референдумів» враховувати. Як конкретно – відразу, поетапно – це інша справа. Вони суть визнали наших підходів і працюють на цій основі», – наголосив російський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть «окупаційними військами» і «законними цілями» для російської армії. Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною.

Як повідомлялося, Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. Раніше Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково.