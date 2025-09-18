Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
Раніше Росія заявляла, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні
фото: AP

За словами глави російського МЗС, Москва начебто готова до миру, якщо її «законні інтереси будуть забезпечені»

Російська Федерація нібито готова піти на компроміси для завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами російського чиновника, РФ начебто готова до миру, якщо її «законні інтереси будуть забезпечені». «Ми ж розуміємо – і президент Путін неодноразово це говорив – все одно в кінцевому підсумку стійкі домовленості – це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси «російських людей в Україні» буде забезпечено так само, як буде забезпечено і законні інтереси інших учасників такої домовленості», – каже він.

Лавров стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розуміє проблеми, пов'язані з НАТО. Крім того, він згадав про так звані референдуми на окупованих територіях, які, за його словами, «ігнорувати не можна».

«І в будь-якій домовленості треба обов'язково результати цих «референдумів» враховувати. Як конкретно – відразу, поетапно – це інша справа. Вони суть визнали наших підходів і працюють на цій основі», – наголосив російський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть «окупаційними військами» і «законними цілями» для російської армії. Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною.

Як повідомлялося, Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. Раніше Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні, наголосивши, що Кремль вважає «своїми» чотири області, захоплені унаслідок збройної агресії. При цьому російська сторона ігнорує той факт, що ці регіони перебувають під її контролем лише частково.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:18
Зустріч у Парижі є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
3 вересня, 19:45
Заборонити президентові України вести переговори з Росією можна лише змінивши Конституцію
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
30 серпня, 22:31
Дмитро Єфремов: США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію
Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»
29 серпня, 18:18
Президент: Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
26 серпня, 19:31
Кіт Келлог приїде в Україну
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва – Reuters
23 серпня, 00:32
Перша леді Олена Зеленська написала листа Меланії Трамп, який передав президент України в Овальному кабінеті
Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський
19 серпня, 17:08
Трамп провів телефонну розмову з Путіним
Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото
19 серпня, 05:34

Політика

Путін мене підвів – Трамп
Путін мене підвів – Трамп
Литва остаточно відключилася від російської електромережі
Литва остаточно відключилася від російської електромережі
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»
Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)
Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua