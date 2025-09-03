Головна Країна Політика
Зеленський прибув до Франції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський прибув до Франції
Разом із Зеленським прилетів також президент Фінляндії
скріншот з відео

Глава держави прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського лідера Сергія Никифорова.

У Парижі Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, політики також разом повечеряють. Серед тем переговорів – ситуація на полі бою. Президент Франції засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.

Разом із главою держави прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі, але через відеозв'язок.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з очільником України Володимиром Зеленським сьогодні, 3 вересня, в Парижі. Макрон надішле «меседж, що Франція як країна, яка хоче та може надати Україні гарантії безпеки, віддана своїм зобов’язанням щодо України».

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Раніше ЗМІ писали, що президент США та президент України можуть зустрітися у Парижі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

До слова, європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Теги: Володимир Зеленський Франція переговори

