Сійярто: Угорщина отримала від США безстрокове звільнення від санкцій за газ із Росії

Сійярто: Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі

Раніше ЗМІ припускали, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося домовитися з президентом США Дональдом Трампом про звільнення від санкцій лише на один рік

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт нібито отримав від Сполучених Штатів необмежене звільнення від санкцій, які могли бути застосовані через придбання російських нафти та газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Index.

Раніше, після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом, ЗМІ припускали, що Орбану вдалося домовитися про звільнення від санкцій лише на один рік. Проте Сійярто спростував цю інформацію, наполягаючи на безстроковому характері домовленості.

«Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Прем'єр-міністр погодився з американським президентом, що постачання нафти та газу до Угорщини не підпадатимуть під санкції. На необмежений термін», – стверджує Сійярто.

При цьому глава МЗС різко розкритикував медіа, які висловили сумнів у достовірності його слів, а також ті видання, що повідомили про річний термін звільнення.

«Той, хто стверджує протилежне, не був присутній на зустрічі. Набагато легше запитати нас, тих, хто був присутній», – підсумував він.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.