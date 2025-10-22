Головна Світ Політика
Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним у Будапешті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним у Будапешті
Також Трамп заявив, що не хотів би, щоб зустріч пройшла марно
фото: Reuters

Трамп пообіцяв повідомити про наступні кроки протягом кількох днів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі зробив заяву про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яка, як раніше стверджував Трамп, має відбутись у Будапешті, передає «Главком».

За словами американського лідера, остаточне рішення щодо потенційної зустрічі з очільником Кремля ще не ухвалили. Трамп пообіцяв повідомити про те, чи відбудеться зустріч, чи ні – протягом двох днів.

Також Трамп заявив, що не хотів би, щоб зустріч пройшла марно. Згодом у розмові спростував свою ж тезу та сказав: «Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу».

Нагадаємо, за версією The Telegraph Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним в Угорщині після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

За повідомленням NBC News, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

