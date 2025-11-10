Сирія зірвала два замахи ІДІЛ на нового президента країни – Reuters

Один із замахів мав відбутися під час офіційної зустрічі за участю Ахмеда аш-Шараа

Сирійська влада стверджує, що ІДІЛ становить «реальну загрозу безпеці Сирії та регіону»

Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як розповів агентству високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

За словами одного зі співрозмовників, ІДІЛ продовжує становити «реальну загрозу безпеці Сирії та регіону». Також за останні 10 місяців вдалося запобігти низці нападів «Ісламської держави» на різні об'єкти, також з місцями відправлення релігійних обрядів.

Нагадаємо, США подали до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбулось напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому. Згодом стало відомо, що Рада безпеки ООН ухвалила рішення скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба.

Як відомо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі в понеділок, 10 листопада.

До слова, у липні цього року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Тоді Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».