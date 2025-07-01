Сирія відреагувала на скасування американських санкцій

Американський президент підписав указ, який знімає з країни багаторічні санкції

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Очільник МЗС країни Асад аль-Шибані заявив, що припинення обмежень усуне перешкоду на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру. Водночас окремі обмеження залишаються чинними. Санкції продовжать діяти стосовно Башара Асада, його оточення, осіб, причетних до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, виготовлення хімічної зброї, а також представників ІДІЛ, його філій та іранських проксі.

Як відомо, 8 грудня 2024 року об’єднані сили сирійської опозиції розпочали масштабний наступ, внаслідок якого було захоплено Дамаск і офіційно оголошено про повалення режиму Башара Асада. Згодом з’явилася інформація, що Асад разом із родиною покинув територію країни та отримав політичний притулок у Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.