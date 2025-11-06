Головна Світ Політика
Рада Безпеки ООН зняла санкції з президента Сирії перед його зустріччю з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Рішення було підтримано 14 голосами «за»

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це рішення було підтримано 14 голосами «за», тоді як Китай утримався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення було прийнято після кількох місяців закликів з боку США до Ради Безпеки послабити санкції щодо Сирії. Санкції проти цих осіб були введені в рамках заходів, спрямованих проти осіб, причетних до режиму Башара Асада під час громадянської війни в Сирії.

Нагадаємо, США подали до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбулось напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі в понеділок, 10 листопада.

До слова, у липні цього року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Тоді Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.

