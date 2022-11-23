Прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ: подробиці

Глава уряду Вірменії різко розкритикував членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) через відсутність реакції на дії Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації проект про спільні заходи щодо надання допомоги його країні. Зокрема він розкритикував відсутність політичної оцінки дій Азербайджану.

«Політична оцінка необхідна, перш за все, з моральної точки зору, тому що це має бути логічним проявом союзницьких відносин. Звичайно, це важливо і з погляду відновлення територіальної цілісності нашої країни, але це прагнення саме собою не означає військового втручання», – зазначив він.

За словами Пашиняна, Вірменія виступає за те, щоб ОДКБ провела політико-дипломатичну роботу з Азербайджаном, щоб він вивів війська з її територій.

«У цих умовах відсутність чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й може інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії», – додав Пашинян.

Вірменський прем’єр також підкреслив, що проєкт надання допомоги Вірменії не доопрацьований, і відмовився підписувати його.

Зазначимо, у жовтні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключив, що Єреван припинить своє членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Організація договору про колективну безпеку провела зустріч щодо загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, однак відмовила у наданні допомоги Єревану.

Нагадаємо, що напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ.

Після саміту Організації договору про колективну безпеку у столиці Вірменії Єревані учасники вирішили не ставати разом з російським диктатором Володимиром Путіним на спільній фотографії.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.