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Скандал у дипкорпусі. Попередній посол у Німеччині звинуватив свого наступника у здачі українських інтересів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у дипкорпусі. Попередній посол у Німеччині звинуватив свого наступника у здачі українських інтересів
Уперше з 2015 року, українська дипломатична місія не організовує церемонію вшановування жертв війни перед Меморіалом в Тіргартені
фото з відкритих джерел

Дружина заступника міністра закордонних справ, який раніше був послом у Німеччині, опублікувала гнівний пост про діяльність посла Макеєва, який тепер працює у Берліні

Дипломатичний скандал у Німеччині. 8 травня, вперше з 2015 року, українська дипломатична місія не організовує спільну церемонію вшановування українських жертв війни перед Меморіалом в Тіргартені. Про це повідомила дружина колишнього посла в Німеччині Андрія Мельника Світлана.

Світлана Мельник заявила, що через такі дії посольства та нового його очільника Україна здає позиції в політичному Берліні, які вона з чоловіком вигризали потом і кров’ю протягом останніх семи років.

Новий офіційний представник України у ФРН пан Макеєв заявив, що цього року він відмовився покладати вінки до радянського пам‘ятника в Берліні, а натомість «розпочне ранок з тихого покладання квітів до меморіалу Neue Wache.

«Нагадаю для Вас, що ж таке це Neue Wache: це з 1993 року – центральне місце ФРН для вшанування жертв війни і терору. Ідеться про німецький офіційний меморіал, присвячений насамперед німецьким жертвам, причому не тільки Другої світової війни, але й Першої світової, нацистського терору, тоталітарного режиму в НДР. Одним словом, така збірна солянка», – пояснила Світлана Мельник.

Крім того, керівник посольства України в ФРН прямо закликав не відвідувати 8 травня радянські пам‘ятники, а натомість «показати разом з українським прапором, що ми – крута нація».

До українців та посольства України у ФРН звернувся і сам Андрій Мельник, котрий нині є заступником міністра закордонних справ України. Він пояснив, чому вважає ініціативу Олексія Макеєва недоречною.

«У Німеччині досі немає окремого пам’ятника десятьом мільйонам українців, які стали жертвами німецького нацизму. І доки такий меморіал не постане, не маємо право відмовлятися від нашого минулого і залишати тут монополію Росії», – сказав Мельник.

Він також закликав українців усе ж взяти участь у заходах перед Меморіалом в Тіргартені.

Нагадаємо, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.

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