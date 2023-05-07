Скандал у дипкорпусі. Попередній посол у Німеччині звинуватив свого наступника у здачі українських інтересів
Дружина заступника міністра закордонних справ, який раніше був послом у Німеччині, опублікувала гнівний пост про діяльність посла Макеєва, який тепер працює у Берліні
Дипломатичний скандал у Німеччині. 8 травня, вперше з 2015 року, українська дипломатична місія не організовує спільну церемонію вшановування українських жертв війни перед Меморіалом в Тіргартені. Про це повідомила дружина колишнього посла в Німеччині Андрія Мельника Світлана.
Світлана Мельник заявила, що через такі дії посольства та нового його очільника Україна здає позиції в політичному Берліні, які вона з чоловіком вигризали потом і кров’ю протягом останніх семи років.
Новий офіційний представник України у ФРН пан Макеєв заявив, що цього року він відмовився покладати вінки до радянського пам‘ятника в Берліні, а натомість «розпочне ранок з тихого покладання квітів до меморіалу Neue Wache.
«Нагадаю для Вас, що ж таке це Neue Wache: це з 1993 року – центральне місце ФРН для вшанування жертв війни і терору. Ідеться про німецький офіційний меморіал, присвячений насамперед німецьким жертвам, причому не тільки Другої світової війни, але й Першої світової, нацистського терору, тоталітарного режиму в НДР. Одним словом, така збірна солянка», – пояснила Світлана Мельник.
Крім того, керівник посольства України в ФРН прямо закликав не відвідувати 8 травня радянські пам‘ятники, а натомість «показати разом з українським прапором, що ми – крута нація».
До українців та посольства України у ФРН звернувся і сам Андрій Мельник, котрий нині є заступником міністра закордонних справ України. Він пояснив, чому вважає ініціативу Олексія Макеєва недоречною.
«У Німеччині досі немає окремого пам’ятника десятьом мільйонам українців, які стали жертвами німецького нацизму. І доки такий меморіал не постане, не маємо право відмовлятися від нашого минулого і залишати тут монополію Росії», – сказав Мельник.
Він також закликав українців усе ж взяти участь у заходах перед Меморіалом в Тіргартені.
Нагадаємо, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.
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