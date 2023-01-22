Христо Грозєв: ФСБ визначило найнебезпечнішу загрозу для Росії

Сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні

Розпад Федерації нині розцінюється спецслужбами Росії як головна загроза. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв. Таку інформацію вдалося отримати за допомогою білоруських хакерів. Вони проникли в дані особливого департаменту Роскомнадзору, який курується напряму з Федеральної служби безпеки і вивчає соціальні загрози.

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«Першою у списку найнебезпечніших зазначена загроза розпаду Росії. Відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні у суспільстві», – зауважив розслідувач.

За словами Христо Грозєва, велика частина політичної та силової еліти вже станом на вересень минулого року розуміла, що будь-який військовий план закінчити війну перемогою в цьому році вже можна вважати проваленим. А відтак відбувалася підготовка до тривалої війни. Не знаючи при цьому, який саме вигляд матиме виграшний сценарій. Тобто, єдиний план полягав у відсутності плану як такого.

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«Одночасно з цим потрібно за будь-яку ціну витримати від двох до чотирьох років. Чому саме так, а не інакше? Тому, що будь-який інший варіант закінчення війни тягне за собою одразу ж розпад Росії», – пояснив Грозєв.

Раніше Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною.

Нагадаємо, 26 грудня 2022 року стало відомо, що МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ. У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозєв заперечував свою участь в операції українських спецслужб.