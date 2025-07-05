Прем’єр Італії спростувала інформацію про зупинку військової допомоги США

Мелоні очікує «позитивного розвитку подій» щодо підтримки України у сфері оборони

Сполучені Штати не припиняли постачання озброєння Україні, а лише переглянули склад окремих партій. Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Ansa.

«США не припинили військову підтримку України. Вони лише переглянули рішення щодо постачання окремих компонентів. Це важливо, але суттєво відрізняється від повного припинення допомоги», – наголосила Мелоні під час виступу на форумі в Массерії.

Глава італійського уряду також зазначила, що обговорювала це питання безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом. За її словами, вона очікує «позитивного розвитку подій» щодо підтримки України у сфері оборони.

Раніше ми писали, що Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил. Перевірка не виявила критичного дефіциту.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, у Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.