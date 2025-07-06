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Путін пригрозив Заходу через підтримку України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін пригрозив Заходу через підтримку України
Путін заявив, що безпілотники РФ начебто спалили ворожої техніки на понад $2 млрд
фото з відкритих джерел

Західні уряди, які відправляють зброю в Україну, повинні задуматися, на що витрачають народні гроші, сказав російський диктатор

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на форумі «Все для перемоги» заявив, що курс, якого Захід дотримується щодо Росії, на його думку, «призводить лише до погіршення ситуації». Як інформує «Главком», його цитують російські медіа.

Зокрема, Путін заявив, що безпілотники РФ начебто спалили ворожої техніки на понад $2 млрд. Тож західні уряди, які відправляють зброю в Україну, повинні задуматися, на що витрачають народні гроші, додав він.

Путін пригрозив: що більше на Заході проводитимуть нинішню антиросійську політику, то гірше там житимуть.

Він також назвав головною метою російської влади забезпечення «мирного та безпечного майбутнього» для країни. Путін наголосив, що заради цього, за його словами, «працюють усі, а бійці воюють на фронті».

Раніше Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил. Перевірка не виявила критичного дефіциту. 

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Тим часом, американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою скасувати призупинення постачання озброєння Україні. Він наголосив, що передача зброї не зашкодить обороноздатності США, а її зупинка лише послаблює зусилля щодо досягнення миру.

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Теги: війна росія диктатор гроші путін

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