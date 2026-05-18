Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters

glavcom.ua
Єгор Голівець
Кремль переорієнтовує СПГ до Азії, але доходи можуть обвалитися
фото: Reuters
Росія намагається перекинути постачання СПГ до Азії, однак довгі маршрути та санкції різко збільшують витрати Москви.

Переорієнтація експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з Європи на азійські ринки може обернутися для Росії серйозними фінансовими втратами через різке зростання витрат на логістику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агентство, Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського СПГ до 2027 року в рамках санкційної політики через війну Росії проти України.

На цьому тлі Кремль намагається переорієнтувати постачання на азійські ринки. Ще у березні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що РФ готова відмовитися від постачання газу до Європи та шукати нових довгострокових покупців в інших регіонах світу. Однак реалізація цього плану виявилася значно складнішою, ніж очікували у Москві.

За даними Reuters, Індія вже відмовилася від закупівлі партії російського СПГ із заводу, який перебуває під санкціями США. Джерела у галузі пояснюють це високими транспортними витратами та санкційними ризиками.

Однією з головних проблем стала логістика. Якщо доставка газу із заводу «Ямал СПГ» до Європи займає приблизно 17-20 днів, то транспортування до Азії може тривати від 50 до 80 днів залежно від маршруту.

Зокрема, перевезення через Суецький канал займає близько 50-60 днів, через мис Доброї Надії – до 80 днів, а через Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя Росії: від 50 до 65 днів.

Разом із термінами різко зросли й витрати. За словами директора з досліджень Інституту енергетики та фінансів у Москві Олексія Бєлогорєва, доставка газу до Європи обходиться приблизно у $1–$1,5 за мільйон британських теплових одиниць, тоді як транспортування до Індії може коштувати від $2,5 до $5.

Найдешевшим варіантом для Росії наразі залишається маршрут через Суецький канал, однак він також пов’язаний із ризиками безпеки.

Водночас Північний морський шлях, який Кремль активно просуває як стратегічний маршрут для експорту енергоносіїв, експерти називають одним із найдорожчих варіантів для постачання газу до Південної Азії.

Ситуацію додатково ускладнює дефіцит танкерів льодового класу, необхідних для транспортування СПГ в арктичних умовах.

За оцінками Центрального науково-дослідного інституту морського флоту в Москві, доставка газу з Ямалу до Індії через Північний морський шлях може коштувати понад $187 за тонну.

Аналітики зазначають, що навіть високі світові ціни на газ не гарантують Росії збереження колишніх доходів від експорту енергоносіїв після втрати європейського ринку.

Нагадаємо, що США готуються стати головним постачальником природного газу для Європейського Союзу вже у 2026 році. Американський експорт скрапленого природного газу стрімко зростає та починає загрожувати домінуванню Норвегії на європейському ринку. 

