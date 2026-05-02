Фіцо після розмови із Зеленським здивував заявою

Словаччина офіційно підтримує вступ України до ЄС та наполягає, що умови миру має визначати лише Київ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини, євроінтеграційний рух Києва та умови можливого завершення війни. Як інформує «Главком», про це заявив Фіцо після телефонної розмови.

За словами Фіцо, попри те, що Братислава та Київ іноді мають різні погляди на певні політичні процеси, обидві держави прагнуть розвивати партнерство.

«Попри те, що ми маємо різні думки на деякі теми, маємо спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною», – написав прем’єр.

Окремою темою обговорення стали амбіції України щодо вступу до Європейського Союзу. Словаччина підтвердила готовність підтримувати цей процес, оскільки зацікавлена у безпеці на своїх східних кордонах.

«Я підтвердив, що Словаччина підтримує амбіції України приєднатися до ЄС, тому що Словаччина хоче, щоб Україна як наш сусід була стабільною і демократичною країною», – зазначив Фіцо.

Також він зробив чітку заяву щодо умов завершення російсько-української війни, наголосивши на суб’єктності Києва у цьому питанні.

«Я також підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з РФ не можлива без згоди української сторони», – підкреслив прем’єр-міністр.

Політики не лише обговорили поточну ситуацію, а й домовилися про подальші кроки у двосторонніх відносинах. Вже найближчим часом лідери обох держав зможуть поспілкуватися особисто.

«Ми домовилися коротко зустрітися в понеділок у Єревані на саміті ЄПС, і що ми продовжимо роботу у форматі спільних урядів, відвідуючи один одного у столицях наших країн», – резюмував Фіцо.

Також Міністерство закордонних справ Чехії схвалило стандартний запит на проліт урядового борту Словаччини до Москви.

Зауважимо, Естонія, Литва, Латвія та Польща раніше заборонили проліт літака Фіцо через свою територію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за це рішення. Український міністр назвав позицію країн Балтії «рішучою» і закликав інші країни наслідувати їхній приклад.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Фіцо долучитися до параду у Москві як іноземний гість.