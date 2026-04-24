У разі погіршення ситуації Єврокомісія може оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити дозвіл на купівлю російського палива

Заборона на купівлю російського газу на спотовому ринку може скоротити його постачання на 2,8–3,5 млн тонн на рік

З 25 квітня Європейський Союз заборонить закупівлю російського скрапленого природного газу на спотовому ринку. Поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року. Водночас заборона все одно може створити певні труднощі для європейського блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

ЄС задовольняє близько 12% своїх потреб у газі за рахунок Росії, частина якого надходить трубопроводами. За оцінками міжнародних дослідницьких компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd., заборона на спотовому ринку може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8–3,5 млн тонн на рік.

Попри війну на Близькому Сході та обмеження постачання скрапленого газу Ормузькою протокою, директор з питань газу та СПГ у Європі в Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер заявив, що поки не бачить суттєвих ризиків для постачання «блакитного палива» до Євросоюзу, хоча країнам-членам блоку доведеться збільшити імпорт газу, аби наповнити сховища до наступної зими.

Провідний аналітик з питань скрапленого природного газу у компанії Energy Aspects Том Пурді нагадує, що у разі погіршення ситуації Європейська комісія має право оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку, однак він не очікує, що цей важіль буде швидко залучений.

«Більш значущий тест відбудеться 1 січня 2027 року, коли припиняться довгострокові поставки. Деякі з найбільших європейських постачальників енергії будуть змушені розірвати свої контракти на постачання російського СПГ наступного року, зокрема французька TotalEnergies SE, іспанська Naturgy Energy Group SA та німецька SEFE Securing Energy for Europe GmbH», – пояснив він.

Як кажуть журналісти, європейська заборона не призведе до зникнення російського скрапленого природного газу зі світового ринку. ПАТ «Новатек», яка постачає скраплений газ до Європи, за даними журналістів, вже підписала попередню угоду про постачання скрапленого природного газу до В'єтнаму. За даними Energy Aspects, частина обсягів також може бути перенаправлена до Туреччини та Єгипту.

Нагадаємо, Російська Федерація очікує, що Китай купуватиме природний газ зі значною знижкою порівняно із європейським ринком щонайменше до 2029 року.

Ціновий розрив між поставками до Китаю та експортом до Туреччини й на доступні європейські ринки зберігається на значному рівні. Раніше в оцінках російських економічних відомств зазначалося, що вартість газу для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських покупців.

До слова, минулого місяця Іспанія придбала рекордну партію російського газу через війну на Близькому Сході. За даними оператора газової системи Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 ГВт·год російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим – ріст більш ніж удвічі.