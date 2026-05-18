«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США

Гренландія після діалогу з Вашингтоном заявила про свої «червоні лінії»

У Нууку заявили про «червоні лінії» для Вашингтона та виключили будь-які сценарії анексії чи купівлі острова

Уряд Гренландії заявив про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова, однак наголосив, що питання продажу території не обговорюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Спеціальний посланник США Джефф Лендрі, якого Дональд Трамп призначив для просування ідеї американського контролю над Гренландією, прибув до столиці острова Нуука у неділю. У понеділок, 18 травня, він провів зустріч із прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

Після переговорів Нільсен заявив, що сторони бачать певний прогрес у діалозі. «Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас, і, що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії», – сказав він журналістам.

Міністр закордонних справ острова Муте Егеде також наголосив, що влада Гренландії має чіткі «червоні лінії». «Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії – ми не продамо Гренландію, ми будемо володіти Гренландією назавжди», – заявив Егеде.

Сам Лендрі після зустрічі публічних коментарів не зробив. Напередодні він заявляв місцевим ЗМІ, що прибув до Гренландії, аби «вислухати та дізнатися».

На початку 2026 року Гренландія, Данія та США домовилися про проведення дипломатичних переговорів на високому рівні для врегулювання ситуації.

Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Вашингтон у межах цих перемовин нібито пропонував створення ще трьох американських баз на півдні Гренландії. За даними джерел, США також порушували питання про надання територіям цих баз статусу «суверенної території США».

