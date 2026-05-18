Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США
Гренландія після діалогу з Вашингтоном заявила про свої «червоні лінії»
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Нууку заявили про «червоні лінії» для Вашингтона та виключили будь-які сценарії анексії чи купівлі острова

Уряд Гренландії заявив про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова, однак наголосив, що питання продажу території не обговорюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Спеціальний посланник США Джефф Лендрі, якого Дональд Трамп призначив для просування ідеї американського контролю над Гренландією, прибув до столиці острова Нуука у неділю. У понеділок, 18 травня, він провів зустріч із прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

Після переговорів Нільсен заявив, що сторони бачать певний прогрес у діалозі. «Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас, і, що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії», – сказав він журналістам.

Міністр закордонних справ острова Муте Егеде також наголосив, що влада Гренландії має чіткі «червоні лінії». «Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії – ми не продамо Гренландію, ми будемо володіти Гренландією назавжди», – заявив Егеде.

Сам Лендрі після зустрічі публічних коментарів не зробив. Напередодні він заявляв місцевим ЗМІ, що прибув до Гренландії, аби «вислухати та дізнатися».

На початку 2026 року Гренландія, Данія та США домовилися про проведення дипломатичних переговорів на високому рівні для врегулювання ситуації.

Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Вашингтон у межах цих перемовин нібито пропонував створення ще трьох американських баз на півдні Гренландії. За даними джерел, США також порушували питання про надання територіям цих баз статусу «суверенної території США».

Нагдаємо, що після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників. 

Читайте також:

Теги: Гренландія США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс зауважив, що для Трампа є цілком природним цікавитися майбутнім партії
Венс прокоментував свою потенційну участь у президентських виборах 2028 року
14 травня, 05:27
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Раніше Міністерство торгівлі Китаю наказало компаніям ігнорувати санкції США
Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ
7 травня, 04:57
Трамп танцює зі студентами на святі фізичної підготовки та спорту
Трамп провів студентам урок свого фірмового танцю біля Білого дому (відео)
6 травня, 12:31
Президент звернувся до РФ
Зеленський оголосив режим тиші з РФ
4 травня, 21:51
За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження
Коли знизяться ціни на нафту: міністр фінансів США зробив прогноз
3 травня, 20:51
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
26 квiтня, 06:16
Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
25 квiтня, 05:56

Політика

Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США
«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США
ЄС поставив Україні нову умову для отримання мільярдів
ЄС поставив Україні нову умову для отримання мільярдів
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран
ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua