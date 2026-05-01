Фіцо опановує нову професію? «Нічні зміни» словацького прем’єра (відео)

Роберт Фіцо відпрацював нічну зміну вантажником

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив спробувати себе у ролі вантажника та оригінально відсвяткувати День праці. У ніч на 1 травня 2026 року він змінив діловий костюм на робочу форму і став до лав вантажників, щоб особисто розвозити свіжу випічку, інформує «Главком».

Словацький прем'єр Роберт Фіцо вночі розвозив по торгових точках свіжу випічку та хліб, зокрема у місті Нова Дубниця.

«Нічна зміна успішно позаду, випічка різних видів доставлена, робота виконана. ... Я пишаюся тим, що роблю свою роботу для людей на повну – так, як має бути», – похвалився Фіцо.

Маршрут «нічного вантажника» виявився насиченим. Окрім доставки хліба, прем’єр-міністр відвідав ще кілька закладів, які працюють цілодобово.

За словами самого прем'єра, він хотів продемонструвати солідарність із робітниками та показати свою «близькість до звичайних людей» у День праці. Щоправда, цей крок багато хто розглядає як спробу підняти політичний рейтинг.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Фіцо долучиться до параду у Москві як іноземний гість. Водночас помічник Путіна не повідомив, хто ще приїде до Росії на 9 травня.

Згодом стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нібито все ж не братиме участі у військовому параді в Москві. Натомість він планує відвідати Німеччину та вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів.

За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до могили невідомого солдата, однак участі у військових урочистостях у столиці Росії не передбачає. Перед цим словацький прем’єр відвідає Мюнхен, де планує побувати в одному з меморіальних комплексів, пов’язаних із жертвами нацизму.