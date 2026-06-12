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Словенія радикально переписала свою позицію щодо Ізраїлю та Нетаньягу

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Словенія радикально переписала свою позицію щодо Ізраїлю та Нетаньягу
Словенія скасувала заборону на в'їзд для прем'єра Ізраїлю
фото: Associated Pres

Новий консервативний уряд країни повністю скасував збройове ембарго та заборону на в'їзд для Біньяміна Нетаньягу

Словенія більше не являється головним критиком Тель-Авіва в ЄС. Більше того, після формування нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Янезом Яншею ухвалив рішення повністю скасувати всі жорсткі санкції та обмеження, запроваджені попередньою лівоцентристською владою проти Ізраїлю через війну в Секторі Гази. Про це пише «Главком» з посиланням на публікацію в АР.

Новий консервативний уряд прем'єр-міністра Янеза Янши ще під час парламентських виборів заявляв про намір відновити та зміцнити відносини з Ізраїлем. На думку нового прем'єра Словенії, спілкування та дипломатичні контакти можуть відіграти важливішу роль у пошуку шляхів до миру на Близькому Сході, ніж політика ізоляції та санкцій. Саме тому країна і заявила про кардинальний зовнішньополітичний розворот.

Зміни, які запровадила Словенія

Згідно з офіційними даними, Словенія одномоментно зняла цілу низку заборон, які вже тривалий час діяли.

Зокрема, було анульовано заборону на в'їзд до країни для:

  • прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу;
  • міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра;
  • міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

Крім того, словенська влада:

  • скасувала заборону на імпорт товарів із єврейських поселень;
  • припинила дію ембарго на експорт, імпорт та транзит зброї й військового обладнання між Словенією та Ізраїлем;
  • відновила можливості для офіційного політичного діалогу між двома державами.

Символічний демонтаж попередньої політики

Цікаво, що зміни торкнулися не лише практичних рішень, а й символічних жестів.

Щойно до влади прийшов новий прем'єр-міністр, як з урядової будівлі було знято палестинський прапор, де він висів на знак солідарності після офіційного визнання Словенією державності Палестини у 2024 році. Якщо уряд Роберта Голоба був одним із найпослідовніших критиків дій Ізраїлю в Газі, то нова команда Янши фактично розпочала «демонтаж» майже всіх ключових обмежень, запроваджених протягом останніх двох років. Янша неодноразово називав рішення попереднього уряду про визнання Палестини «незаконним» і заявляв про беззаперечне право Ізраїлю на самооборону.

У відповідь президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка представляє ліберальний політичний табір, підняла палестинський прапор на будівлі своєї адміністрації, продемонструвавши глибокий розкол у словенському суспільстві.

Проте на рівні міждержавних відносин потепління вже не зупинити. МЗС Ізраїлю гаряче привітало рішення нового словенського лідера, назвавши Янеза Яншу «справжнім і сміливим другом». Більше того, країни вже оголосили про історичну подію – Ізраїль вперше відкриває своє офіційне посольство безпосередньо в Любляні (раніше дипломатичні інтереси покривалися через місію в Австрії).

Що відомо про Янеза Яншу

Янез Янша – досвідчений політичний ветеран, який очолив уряд Словенії вже вчетверте після напружених та суперечливих виборів. Він відомий своїми правими поглядами, є послідовним прихильником президента США Дональда Трампа та довгий час вважався близьким союзником колишнього угорського лідера Віктора Орбана.

Нагадаємо, Національні збори Словенії затвердили новий склад уряду на чолі з Янезом Яншею. За відповідне рішення проголосували 49 депутатів, ще 30 виступили проти.

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Теги: Ізраїль санкції Словенія Беньямін Нетаньягу

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