Словенія радикально переписала свою позицію щодо Ізраїлю та Нетаньягу
Новий консервативний уряд країни повністю скасував збройове ембарго та заборону на в'їзд для Біньяміна Нетаньягу
Словенія більше не являється головним критиком Тель-Авіва в ЄС. Більше того, після формування нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Янезом Яншею ухвалив рішення повністю скасувати всі жорсткі санкції та обмеження, запроваджені попередньою лівоцентристською владою проти Ізраїлю через війну в Секторі Гази. Про це пише «Главком» з посиланням на публікацію в АР.
Новий консервативний уряд прем'єр-міністра Янеза Янши ще під час парламентських виборів заявляв про намір відновити та зміцнити відносини з Ізраїлем. На думку нового прем'єра Словенії, спілкування та дипломатичні контакти можуть відіграти важливішу роль у пошуку шляхів до миру на Близькому Сході, ніж політика ізоляції та санкцій. Саме тому країна і заявила про кардинальний зовнішньополітичний розворот.
Зміни, які запровадила Словенія
Згідно з офіційними даними, Словенія одномоментно зняла цілу низку заборон, які вже тривалий час діяли.
Зокрема, було анульовано заборону на в'їзд до країни для:
- прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу;
- міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра;
- міністра фінансів Бецалеля Смотрича.
Крім того, словенська влада:
- скасувала заборону на імпорт товарів із єврейських поселень;
- припинила дію ембарго на експорт, імпорт та транзит зброї й військового обладнання між Словенією та Ізраїлем;
- відновила можливості для офіційного політичного діалогу між двома державами.
Символічний демонтаж попередньої політики
Цікаво, що зміни торкнулися не лише практичних рішень, а й символічних жестів.
Щойно до влади прийшов новий прем'єр-міністр, як з урядової будівлі було знято палестинський прапор, де він висів на знак солідарності після офіційного визнання Словенією державності Палестини у 2024 році. Якщо уряд Роберта Голоба був одним із найпослідовніших критиків дій Ізраїлю в Газі, то нова команда Янши фактично розпочала «демонтаж» майже всіх ключових обмежень, запроваджених протягом останніх двох років. Янша неодноразово називав рішення попереднього уряду про визнання Палестини «незаконним» і заявляв про беззаперечне право Ізраїлю на самооборону.
У відповідь президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка представляє ліберальний політичний табір, підняла палестинський прапор на будівлі своєї адміністрації, продемонструвавши глибокий розкол у словенському суспільстві.
Проте на рівні міждержавних відносин потепління вже не зупинити. МЗС Ізраїлю гаряче привітало рішення нового словенського лідера, назвавши Янеза Яншу «справжнім і сміливим другом». Більше того, країни вже оголосили про історичну подію – Ізраїль вперше відкриває своє офіційне посольство безпосередньо в Любляні (раніше дипломатичні інтереси покривалися через місію в Австрії).
Що відомо про Янеза Яншу
Янез Янша – досвідчений політичний ветеран, який очолив уряд Словенії вже вчетверте після напружених та суперечливих виборів. Він відомий своїми правими поглядами, є послідовним прихильником президента США Дональда Трампа та довгий час вважався близьким союзником колишнього угорського лідера Віктора Орбана.
Нагадаємо, Національні збори Словенії затвердили новий склад уряду на чолі з Янезом Яншею. За відповідне рішення проголосували 49 депутатів, ще 30 виступили проти.
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