Ізраїль та Ліван погодили умови припинення вогню під час перемовин у США

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Двосторонні переговори пройшли у Вашингтоні 3 червня під егідою американської сторони

За підсумками офіційної зустрічі у США представники Ізраїлю та Лівану досягли домовленості про запровадження режиму припинення вогню. Про це пише «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Окрім цього, обидві сторони виступили зі спільним засудженням агресивних дій Ірану на Близькому Сході.

Ухвалена угода передбачає чіткі обмеження, які включають абсолютне припинення вогню з боку радикального угруповання «Хезболла». Також обов'язковою умовою є повне виведення всіх бойовиків цієї організації з територій, розташованих на південь від річки Літані.

Зі свого боку Бейрут узяв на себе зобов'язання зміцнювати потенціал регулярних Збройних сил Лівану, які за технічної та фінансової підтримки США мають забезпечити ефективний контроль над усією державною територією.

Раніше Іран оголосив про призупинення переговорів зі Сполученими Штатами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Тегерані заявили, що не мають наміру продовжувати діалог, доки Ізраїль не припинить військові операції в секторі Гази та Лівані.

За інформацією агентства, рішення було ухвалене через активізацію бойових дій у Лівані та, як стверджує іранська сторона, порушення умов перемир'я.

Нагадаємо, що дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном, який мав зафіксувати деескалацію на Близькому Сході, опинився під загрозою зміщення термінів. Незважаючи на те, що американські та іранські переговорники вже вийшли на фінішну пряму і погодили текст 60-денного меморандуму, президент США Дональд Трамп в останній момент особисто заблокував швидке підписання, вимагаючи суттєвих поступок від протилежної сторони.