Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Парламент Словенії затвердив новий уряд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Парламент Словенії затвердив новий уряд
Словенія отримала перший правоцентристський уряд в історії
фото: wikipedia

Кабінет Янеза Янші став першим в історії країни урядом, сформованим виключно правоцентристськими партіями

Національні збори Словенії затвердили новий склад уряду на чолі з Янезом Яншею. За відповідне рішення проголосували 49 депутатів, ще 30 виступили проти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання STA.

Голосування відбулося 4 червня. Після затвердження новий Кабінет міністрів одразу приступив до виконання своїх обов’язків і вже ввечері має провести перше засідання.

Зазначається, що це перший в історії Словенії уряд, який складається виключно з представників правоцентристських політичних сил.

Формування нового Кабміну відбулося на тлі резонансних заяв нового голови парламенту Зорана Стевановича. Напередодні політик повідомив про намір відвідати Москву та виступив за проведення референдуму щодо виходу країни з НАТО.

«Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву», – заявив Стеванович.

Також він підтвердив намір ініціювати голосування щодо членства Словенії в Північноатлантичному альянсі. «Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум», – сказав політик.

Окрім цього, спікер парламенту виступив за поступове скасування санкцій проти Росії. Водночас він заперечив наявність проросійських поглядів.

Словенія стала членом НАТО у 2004 році після загальнонаціонального референдуму. Тоді вступ до Альянсу підтримали близько двох третин громадян країни. Відтоді Любляна послідовно дотримувалася євроатлантичного курсу та брала участь у спільних ініціативах НАТО

Читайте також:

Теги: Словенія уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
3 червня, 12:00
Механізм перевірки вже зрозумілий, пакети документів готові, тому процес не триватиме довше, ніж під час попереднього переформатування системи
Критичні підприємства України отримали новий дедлайн підтвердження статусу
29 травня, 15:44
На Філіппінах готують експериментальний проєкт
На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту
28 травня, 14:33
Очільниця уряду Литви Інга Ругінене
Прем'єрка Литви відмовилася йти у відставку через масовий витік даних з реєстрів
27 травня, 18:41
Президент Латвії проводить консультації з політичними силами
Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні
15 травня, 21:23
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня звернулася до Сейму з проханням прийняти її відставку
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
14 травня, 13:36
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
У Латвії розпалася урядова коаліція. До чого тут Україна?
13 травня, 18:13
Новий уряд Угорщини
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
12 травня, 18:04
Лідер партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев очолив уряд
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом
8 травня, 12:49

Соціум

Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано
Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано
Парламент Словенії затвердив новий уряд
Парламент Словенії затвердив новий уряд
Війна в Україні стане першою великою перевіркою винищувачів Gripen
Війна в Україні стане першою великою перевіркою винищувачів Gripen
Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки
Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки
Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі
Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі
Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії
Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua