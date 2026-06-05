Парламент Словенії затвердив новий уряд

Кабінет Янеза Янші став першим в історії країни урядом, сформованим виключно правоцентристськими партіями

Національні збори Словенії затвердили новий склад уряду на чолі з Янезом Яншею. За відповідне рішення проголосували 49 депутатів, ще 30 виступили проти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання STA.

Голосування відбулося 4 червня. Після затвердження новий Кабінет міністрів одразу приступив до виконання своїх обов’язків і вже ввечері має провести перше засідання.

Зазначається, що це перший в історії Словенії уряд, який складається виключно з представників правоцентристських політичних сил.

Формування нового Кабміну відбулося на тлі резонансних заяв нового голови парламенту Зорана Стевановича. Напередодні політик повідомив про намір відвідати Москву та виступив за проведення референдуму щодо виходу країни з НАТО.

«Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву», – заявив Стеванович.

Також він підтвердив намір ініціювати голосування щодо членства Словенії в Північноатлантичному альянсі. «Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум», – сказав політик.

Окрім цього, спікер парламенту виступив за поступове скасування санкцій проти Росії. Водночас він заперечив наявність проросійських поглядів.

Словенія стала членом НАТО у 2004 році після загальнонаціонального референдуму. Тоді вступ до Альянсу підтримали близько двох третин громадян країни. Відтоді Любляна послідовно дотримувалася євроатлантичного курсу та брала участь у спільних ініціативах НАТО