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Судмедексперти встановили попередню причину смерті Ліндсі Грема

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Судмедексперти встановили попередню причину смерті Ліндсі Грема
Судмедексперти назвали причину смерті сенатора Грема
фото: NurPhoto

Стало відомо, який саме критичний стан забрав життя впливового лобіста антиросійських санкцій

Офіс головного судово-медичного експерта округу Колумбія оприлюднив попередні результати експертизи щодо причин смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. «Главком» з посиланням на заяву офісу сенатора та попередні результати судово-медичної експертизи, розповідає, що стало причиною несподіваної зупинки серця Ліндсі Грема.

Так, за даними судово-медичних фахівців та офіційної заяви представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Згідно з роз'ясненнями медиків, розшарування аорти є гострим і критичним станом, що характеризується розривом внутрішнього шару стінки головної артерії організму. Це призводить до потрапляння крові між шари судинної стінки, що загрожує її подальшим повним розривом і раптовою смертю. Розвиток цієї патології часто пов'язаний з атеросклеротичним ущільненням та звуженням артерій.

Водночас судово-медичні експерти наголошують, що наявне свідоцтво про смерть наразі є попереднім. Остаточний висновок щодо характеру та причин смерті Ліндсі Грема буде сформульовано після завершення додаткових мікроскопічних і токсикологічних досліджень, які тривають.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем пішов із життя увечері 11 липня у віці 71 року. Останні години життя американського сенатора були пов'язані з обговоренням ключових питань міжнародної політики.

Так, за декілька годин до смерті він провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про Україну, санкції проти Росії та ситуацію навколо Ірану. Після дзвінка сенатор поскаржився на погане самопочуття, але вирішив відкласти візит до лікарів до ранку. Водночас він пожартував, що «не може зараз померти», адже ще хоче завершити роботу над санкціями проти Росії, питанням Ірану та нормалізацією відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. За кілька годин після цих слів Ліндсі Грем помер.

До речі, за день до своєї смерті Ліндсі Грем перебував із робочим візитом у Києві, де провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цього візиту американський політик підтвердив непохитну двопартійну підтримку України у Конгресі США та поінформував про фіналізацію спільного з Білим домом законопроєкту, спрямованого на посилення санкційного тиску проти Російської Федерації. Окрім того, сенатор відвідав виробничі потужності української оборонної компанії SkyFall.

Ліндсі Грем незмінно представляв штат Південна Кароліна у Сенаті США з 2003 року. Він здобув статус одного із ключових та найвпливовіших експертів Республіканської партії у сфері міжнародних відносин і національної безпеки.

Протягом багатьох років сенатор займав жорстку проукраїнську позицію, послідовно виступаючи за посилення економічного тиску на країну-агресора та нарощування обсягів військово-технічної допомоги для Збройних Сил України. Після початку повномасштабного російського вторгнення Грем близько 10 разів відвідував Україну, демонструючи солідарність із українським народом.

Нагадаємо, 10 липня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Білий дім погодив нову редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, що відкриває шлях до його ухвалення.

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Теги: Сенат США США смерть трагедія політика

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