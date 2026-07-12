Сенатора США отруїла Росія? Соратниця Трампа закликала розслідувати смерть Ліндсі Грема

Активістка звернула увагу на те, що незадовго до смерті Ліндсі Ґрем відвідав Україну

Ідеолог «рашизму» Олександр Дугін раніше закликав до вбивства американського сенатора

Американська права активістка та соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть сенатора Ліндсі Ґрема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран. Як інформує «Главком», відповідні заяви вона оприлюднила у серії дописів на платформі X.

Активістка звернула увагу на те, що незадовго до смерті Ліндсі Ґрем відвідав Україну, де виступав за посилення санкцій проти Росії та заявляв про підтримку відповідного законопроєкту Білим домом.

«Чи не отруїла Росія щойно Ліндсі Ґрема? Це справді потребує розслідування», – написала Лумер.

Вона також нагадала, що російська делегація відвідала похорон верховного лідера Ірану, під час якого нібито лунали заклики до вбивства самої Лумер, президента Дональда Трампа та сенатора Ґрема.

«Ліндсі Ґрем ще день тому був в Україні… Тепер він раптово помер від нібито випадкової хвороби… Чи не вбила Росія щойно сенатора США?» – заявила активістка.

В іншому дописі Лумер стверджує, що ідеолог «рашизму» Олександр Дугін раніше закликав до вбивства американського сенатора.

На підтвердження своїх слів вона оприлюдила публікацію Дугіна в соцмережі, в якій він закликав до смерті Грема, а на російському телебаченні неодноразово обговорювали його усунення.

Згодом активістка повідомила, що її заклики до розслідування активно цитують іранські медіа, та наголосила на необхідності проведення токсикологічної експертизи.

«Потрібно негайно провести токсикологічну експертизу. Погрози його життю різко зросли на початку цього тижня. Це не теорія змови. Нам потрібно знати, чи був він позначений Іраном чи Росією. Там достатньо доказів, щоб спонукати до розслідування», – написала Лумер.

В окремому повідомленні вона також назвала «дуже підозрілим» те, що, за її словами, російські державні ЗМІ поширюють матеріали про святкування смерті сенатора в Ірані.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом одразу після його повернення з України.

Як відомо, американський сенатор Ліндсі Грем помер у 71-річному віці «від короткочасної та раптової хвороби». 11 липня ввечері екстрені служби прибули до будинку Грема на Капітолійському пагорбі після виклику через «зупинку серця».