У США знайшли несподівану претендентку на місце сенатора Грема

Американські медіа дізналися ім'я політикині, яка готується до масштабних праймериз

Конгресвумен від Республіканської партії Ненсі Мейс розглядає можливість балотуватися до Сенату США на місце, яке стало вакантним після смерті сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, Мейс є однією з перших республіканців, які публічно виявили інтерес до сенаторського мандата. Джерела, обізнані з її планами, повідомили, що конгресвумен «серйозно розглядає» участь у перегонах. У разі висунення це стане її другою спробою потрапити до Сенату: у 2014 році вона вже брала участь у республіканських праймеріз, однак тоді поступилася Ліндсі Грему.

Відомо, що політикиня вже навіть ініціювала проведення соціологічних опитувань, щоб оцінити власні шанси на участь у виборчій кампанії.

Конгресвумен Ненсі Мейс планує балотуватися до Сенату США на місце Ліндсі Грема фото: Politico

А поки амбітна республіканка оцінює свої електоральні перспективи, у кулуарах обговорюють її давній конфлікт з президентом США Дональдом Трампом, який може зруйнувати її кампанію.

Справа в тому, що між Ненсі Мейс та Дональдом Трампом останнім часом виникли розбіжності, зокрема через позицію конгресвумен щодо матеріалів у справі Джеффрі Епштейна. На початку року Мейс вимагала повного оприлюднення документів і ініціювала виклик до Конгресу генеральної прокурорки Пем Бонді, заявивши, що Міністерство юстиції не розкрило всі наявні матеріали. Таким чином, рівень протистояння з боку Білого дому та прихильників руху MAGA може мати вирішальний вплив на те, чи зможе Мейс консолідувати республіканський електорат під час майбутніх праймериз у Південній Кароліні.

Зазначимо, що за законодавством Південної Кароліни губернатор Генрі Макмастер має призначити тимчасового сенатора до завершення каденції Ліндсі Грема. Паралельно в штаті відбудуться спеціальні республіканські праймеріз для визначення кандидата на вибори, які заплановані на листопад. Серед можливих претендентів також називають конгресмена Джо Вілсона.

Нагадаємо, судово-медичні експерти оприлюднили попередні результати експертизи щодо смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. За їхніми даними, політик помер унаслідок розшарування аорти, яке розвинулося на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.