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Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу

Альона Боженко
glavcom.ua
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу
У США 8 листопада відбудуться проміжні вибори
фото ілюстративне

Американці мають обрати всіх 435 членів Палати представників

У вівторок, 8 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

Від результатів голосування американців залежить те, чи зможе Джо Байден в найближчі два роки продовжувати свій політичний курс, або буде змушений відбиватися від нападок політичних опонентів.

Відтак громадяни США мають обрати всіх 435 членів Палати представників (нижня палата Конгресу) і 35 зі 100 членів Сенату (верхня палата).

Відбудуться також вибори губернаторів у 36 штатах та трьох територіях (загалом у США 50 штатів та п'ять населених територій). У більшості штатів пройдуть вибори ключових представників місцевих адміністрацій – генеральних прокурорів, державних секретарів, міністрів фінансів, а також членів місцевих законодавчих зборів.

Серед найбільших штатів, де відбудуться вибори губернаторів – Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида.

Також сьогодні відбудеться серія референдумів в окремих штатах. У шести штатах виборці мають встановити ступінь регулювання права на аборти. Серед інших питань – можливість продажу в магазинах лікувальної марихуани.

Нагадаємо, The New York Times раніше повідомило, що Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року. 

7 листопада наближений до президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові дати рішучу відповідь на будь-які спроби окремих осіб, організацій або країн втрутитись у проміжні вибори.

Теги: вибори США

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