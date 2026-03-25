Туреччина намагається завадити країнам Перської затоки вступити у війну з Іраном – Bloomberg

Турецький президент закликав не допустити перетворення конфлікту на «виснажливу війну між країнами регіону»

Анкара закликала країни Перської затоки проявляти стриманість, попри іранські удари

Туреччина докладає зусиль, щоб запобігти вступу країн Перської затоки в американо-ізраїльську війну проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Анкара закликала країни Перської затоки проявляти стриманість. На тлі активізації дипломатичних зусиль Туреччини міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, а також провів телефонні переговори з іншими регіональними колегами.

Як пише Bloomberg, Саудівська Аравія та ОАЕ втрачають терпіння через іранські удари, які вже вразили порти, енергетичні об’єкти та аеропорти. Однак вони приєднаються до війни лише в тому випадку, якщо Іран виконає свої погрози щодо атаки на життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру країн Перської затоки.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав не допустити перетворення нинішнього конфлікту на «виснажливу війну між країнами регіону». «Дії у відповідь, особливо проти країн Перської затоки, несуть такий ризик», – додав він.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права. Ер-Ріяд підтвердив повну солідарність із «братніми країнами» – ОАЕ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом та Йорданією.

Раніше Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Ірану, серед яких військовий аташе, та зобов’язала їх залишити країну протягом 24 годин.

До слова, іранське керівництво відхилило пропозицію США з умовами потенційного припинення війни.