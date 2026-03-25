Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп похвалив країни Перської затоки та назвав союзників по НАТО боягузами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО

Президент Дональд Трамп позитивно оцінив роль союзників із країн Перської затоки під час поточної війни з Іраном, зазначивши, що вони значною мірою виправдали його очікування. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час свого виступу Трамп похвалив Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Кувейт, вказавши на те, що ці держави виявилися надійними партнерами. Зокрема, він зауважив, що Об’єднані Арабські Емірати та Катар серйозно постраждали через свою географічну близькість до зони конфлікту.

Водночас, американський лідер знову різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

Для самих арабських країн цей конфлікт лише посилив давні побоювання щодо дестабілізуючої ролі Ірану в регіоні. Попри спільне прагнення до економічного зростання та стабільності, ці держави зіткнулися з реальними загрозами у вигляді іранських ракет та безпілотників, що атакують їхні міста. Така ситуація призвела до поглиблення недовіри до Тегерана та змусила союзників у Перській затоці ще тісніше співпрацювати з Вашингтоном у питаннях регіональної безпеки.

Раніше Дональд Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Теги: Іран війна Дональд Трамп Саудівська Аравія Катар ОАЕ Кувейт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua