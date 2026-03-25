Трамп похвалив країни Перської затоки та назвав союзників по НАТО боягузами

Раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО

Президент Дональд Трамп позитивно оцінив роль союзників із країн Перської затоки під час поточної війни з Іраном, зазначивши, що вони значною мірою виправдали його очікування. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час свого виступу Трамп похвалив Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Кувейт, вказавши на те, що ці держави виявилися надійними партнерами. Зокрема, він зауважив, що Об’єднані Арабські Емірати та Катар серйозно постраждали через свою географічну близькість до зони конфлікту.

Водночас, американський лідер знову різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

Для самих арабських країн цей конфлікт лише посилив давні побоювання щодо дестабілізуючої ролі Ірану в регіоні. Попри спільне прагнення до економічного зростання та стабільності, ці держави зіткнулися з реальними загрозами у вигляді іранських ракет та безпілотників, що атакують їхні міста. Така ситуація призвела до поглиблення недовіри до Тегерана та змусила союзників у Перській затоці ще тісніше співпрацювати з Вашингтоном у питаннях регіональної безпеки.

Раніше Дональд Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.