Трамп заявив, що хоче повної зміни влади в Ірані, вже є кандидати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зробив заяву про Іран
фото: reuters

Американський лідер: Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити повне усунення керівної структури Ірану, у нього є кілька кандидатур на посаду «хорошого лідера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Ми хочемо втрутитися і все очистити. Ми не хочемо, щоб хтось відновлював країну протягом 10 років. Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер. У нас є кілька людей, які, на мою думку, добре впораються з цим завданням», – сказав Трамп.

Американський лідер додав, що вживає заходів, щоб переконатися, що люди з його списку виживуть у війні. «Ми стежимо за ними, так», – наголосив він.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли  Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

