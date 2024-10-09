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Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)
Президент України очікує на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів з найближчим часом
скріншот з відео

Зустріч «Рамштайну» було перенесено через майбутні стихійні лиха у США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перенесення засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». Очільник України прокоментував зрив «Рамштайну» під час пресконференції за підсумками третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа» та двосторонніх переговорів із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

«Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що очікує на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів з найближчим часом.

Як відомо, засідання контактної групи з питань оборони України форматі в «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

Так, нову дату засідання буде оголошено згодом. Раніше речниця Пентагону наголосила, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть відтермінувати. Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. 

Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі «Рамштайн».

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини перенесено через наближення урагану Мілтон, який загрожує Флориді. Шольц зазначив, що нова дата візиту наразі невідома, але перенесення викликане серйозною природною катастрофою, яка вимагає негайної уваги з боку американського президента.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Джозеф Байден

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