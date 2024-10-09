Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)

Президент України очікує на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів з найближчим часом

Зустріч «Рамштайну» було перенесено через майбутні стихійні лиха у США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перенесення засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». Очільник України прокоментував зрив «Рамштайну» під час пресконференції за підсумками третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа» та двосторонніх переговорів із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

«Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні», – розповів Зеленський.

Зустріч «Рамштайну» перенесена через стихійні лиха в США, які потребують максимальної уваги від Байдена, — Зеленський



Президент зазначив, що найближчим часом може бути підготовлений графік нового засідання у форматі «Рамштайну» задля втілення пунктів Плану перемоги. pic.twitter.com/ZpmCSMsZ4q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2024

Президент наголосив, що очікує на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів з найближчим часом.

Як відомо, засідання контактної групи з питань оборони України форматі в «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

Так, нову дату засідання буде оголошено згодом. Раніше речниця Пентагону наголосила, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть відтермінувати. Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі «Рамштайн».

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини перенесено через наближення урагану Мілтон, який загрожує Флориді. Шольц зазначив, що нова дата візиту наразі невідома, але перенесення викликане серйозною природною катастрофою, яка вимагає негайної уваги з боку американського президента.