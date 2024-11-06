Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перші результати екзит-полів у США

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перші результати екзит-полів у США
Результати виборів у США
фото з відкритих джерел

В Америці проходять вибори президента

У США триває голосування на виборах президента. Перші результати у ключових штатах мають надійти в найближчі години. Поки що провідні американські медіа повідомляють перші дані екзит-полів.

Екзит-пол Edison Research:

47% виборців у Неваді висловили прихильність до Дональда Трампа, тоді як 44% ставляться сприятливо до Камали Гарріс. За даними національного екзит-полу Edison Research, майже три чверті американців (73% проти 25%) вважають, що демократія в США перебуває під загрозою, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці показники відображають лише частину виборців, які проголосували напередодні або в день виборів, і попередні результати можуть змінюватися протягом ночі, оскільки опитування продовжуються.

Екзит-пол CNN:

Опитування CNN показує, що близько трьох чвертей виборців незадоволені поточним станом справ у США. Тільки чверть опитаних вважають себе задоволеними, тоді як понад 40% – незадоволені, а приблизно 30% кажуть, що відчувають злість.

Попри це, виборці залишаються загалом оптимістичними: понад 60% вірять, що кращі дні США попереду, тоді як близько третини вважають, що найкращі часи вже позаду.

Рейтинг схвалення Джо Байдена в національному масштабі також викликає занепокоєння: приблизно 40% виборців схвалюють його роботу, тоді як більшість – ні.

Згідно з даними опитувань, кандидатка від демократів Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зараз перебувають у надзвичайно тісній боротьбі в семи ключових штатах.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

Читайте також:

Теги: погрози Камала Гарріс демократія Колумбія Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський ринок лихоманить за 5 днів до виборів
Чому американський ринок нервує перед виборами?
1 листопада, 14:13
Чи вистачить Європі лідерів для боротьби з популістами?
Популізм і криза лідерства
8 жовтня, 09:09
Ілое Маск (зліва) дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
9 жовтня, 09:23
Канада вислала дипломатів з Індії
Канада вислала дипломатів Індії після обвинувачення їх у вбивстві
15 жовтня, 04:58
Євроінтеграцію Грузії фактично зупинено
ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада
18 жовтня, 01:50
У Грузії підраховують голоси після проведення виборів
У Грузії підрахували 97% голосів виборців
27 жовтня, 06:28
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів
27 жовтня, 19:51
Вимогу відкрити списки тих, хто проголосував, підтримали й інші опозиційні партії Грузії
ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину
29 жовтня, 19:43
Головні події ночі проти 4 листопада
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
4 листопада, 07:00

Політика

Перші результати екзит-полів у США
Перші результати екзит-полів у США
Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії
Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії
Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах
Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
Трамп повідомив, чи буде знову балотуватися на пост президента у разі програшу
Трамп повідомив, чи буде знову балотуватися на пост президента у разі програшу
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
12K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
11K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
11K
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Вчора, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
4 листопада, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua