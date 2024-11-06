Перші результати екзит-полів у США

В Америці проходять вибори президента

У США триває голосування на виборах президента. Перші результати у ключових штатах мають надійти в найближчі години. Поки що провідні американські медіа повідомляють перші дані екзит-полів.

Екзит-пол Edison Research:

47% виборців у Неваді висловили прихильність до Дональда Трампа, тоді як 44% ставляться сприятливо до Камали Гарріс. За даними національного екзит-полу Edison Research, майже три чверті американців (73% проти 25%) вважають, що демократія в США перебуває під загрозою, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці показники відображають лише частину виборців, які проголосували напередодні або в день виборів, і попередні результати можуть змінюватися протягом ночі, оскільки опитування продовжуються.

Екзит-пол CNN:

Опитування CNN показує, що близько трьох чвертей виборців незадоволені поточним станом справ у США. Тільки чверть опитаних вважають себе задоволеними, тоді як понад 40% – незадоволені, а приблизно 30% кажуть, що відчувають злість.

Попри це, виборці залишаються загалом оптимістичними: понад 60% вірять, що кращі дні США попереду, тоді як близько третини вважають, що найкращі часи вже позаду.

Рейтинг схвалення Джо Байдена в національному масштабі також викликає занепокоєння: приблизно 40% виборців схвалюють його роботу, тоді як більшість – ні.

Згідно з даними опитувань, кандидатка від демократів Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зараз перебувають у надзвичайно тісній боротьбі в семи ключових штатах.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.