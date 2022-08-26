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Спецслужби РФ шпигували за українськими військовими у Німеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецслужби РФ шпигували за українськими військовими у Німеччині
Російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами українських бійців
фото: Генштаб

Поруч із тренувальними базами були помічені мінідрони та підозрілі автомобілі

Військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські шпигуни могли стежити, як військовослужбовці Збройних сил України, які проходять навчання на території ФРН. Про це пише видання Spiegel.

За даними журналістів, російські агенти активізувалися, коли США та Німеччина цієї весни оголосили про початок навчання українських військових поводженню із західним озброєнням, таким як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Зокрема, німецькі спецслужби виявили підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у Графенвері та Ідар-Оберштайні, де інструктори зі Сполучених Штатів та ФРН навчали українських військових. Джерела журналістів припустили, що російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами українських бійців. Також у небі були над тренувальними базами помічені мінідрони, проте вони швидко зникли.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. 

Раніше повідомлялося, що українські військові почали навчання у Німеччині,  їх готуватимуть фахівці Пентагону.

Теги: Німеччина шпигун росія війна військові

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